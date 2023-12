Det værste snevejr i 17 år ramte München i weekenden, og det gik blandt andet ud over 67-årige Petur Gunnarsson og hans søn, der endte i et regulært kaos.

De var sammen med en tredje mand på fodboldtur til München, hvor de så FC København spille 0-0 med Bayern München i Champions League onsdag aften.

Men det, der skulle have været en kort tur, endte som det stik modsatte.

Torsdag aften skulle de med et fly fra München til København, og kort inden deres fly skulle lette fik Petur Gunnarsson det rigtig dårligt.

Petur Gunnarsson med sin søn på Allianz Arena til Bayern München mod FCK. Foto: Privat

»Jeg begyndte at kaste virkelig meget op, og jeg bad min søn om at tilkalde en læge,« fortæller han til B.T.

Lægen i lufthavnen tilkaldte en ambulance, og efter en nat på hospitalet fik Petur Gunnarsson af vide, at han havde fået en akut madforgiftning.

»Selvom jeg ikke var helt på toppen, forsøgte vi at skaffe en ny afgang,« siger han.

Men så begyndte sneen at vælte ned over München.

»Vi havde fået et fly mod Manchester med EasyJet, og vi satte os ind i flyet. Men vi lettede aldrig. Vi sad nok inde i flyet på landingsbanen i fem timer, hvor piloten blev ved med at fortælle undervejs, at det var vores tur til at lette næste gang.«

Efterfølgende brød kaos ud.

Petur Gunnarsson og hans søn ville prøve at komme med toget fra hovedbanegården i München, men den ligger 37 kilometer fra lufthavnen.

»Der var enormt lang kø til taxier ved lufthavnen, så min søn gik omkring en halv time ud i det voldsomme snevejr for at finde en taxi. Og til sidst lykkedes det, fordi han nærmest kastede sig over på en vogn, der kunne køre os mod hovedbanegården.«

»Undervejs på turen så vi flere biler, der lå i grøften. Og da vi endelig ankom til hovedbanegården, var der ingen tog, der kørte.«

»Flere hundrede mennesker løb forvirrede rundt på stationen. Togene holdt på perronen, men kørte ingen vegne. Vi fik derfor lov til at tilbringe natten inde i et tog på stationen, hvor der blev serveret te og kaffe.«

Petur Gunnarsson og hans søn sov næsten ikke i løbet af natten, og de fandt heldigvis en flexbus-afgang morgenen efter, som kunne køre dem til Stuttgart.

Flyafgangs-tavlen i lufthavnen i München lørdag formiddag. Foto: Louisa Off/Reuters/Ritzau Scanpix

»Vi står i lang tid og venter på bussen. Men til sidst kørte der en bus ind på stationen, og efter en del uro, hvor flere forsøgte at komme med bussen uden billet, kom vi til Stuttgart,« siger han.

Det lykkedes dem at booke et forsinket fly fra Stuttgart til Zürich lørdag aften, og derfra kunne de flyve hjem til København søndag morgen. Cirka 60 timer senere end forventet.

»Jeg er 67 år gammel og var ikke kommet mig helt over madforgiftningen. Jeg bøvler også med lidt sygdom i forvejen, så det var et held, at min søn var med.«

»Jeg var ikke kommet hjem uden ham.«

Sådan slutter Petur Gunnarsson historien om sin skræktur.

Han er dog sikker på, at han skal følge FCK, næste gang de spiller på udebane i Europa.