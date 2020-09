Efter en 3-0-sejr over Piast Gliwice er FCK nu kun en sejr mere fra at komme i gruppespillet i Europa League.

Krisesnakken kan for en stund fejes af banen for FC København, som torsdag aften gik videre fra tredje runde i Europa League-kvalifikationen.

FCK vandt 3-0 hjemme over Piast Gliwice og er dermed klar til en afgørende kamp om at komme i gruppespillet i Europa League.

Et nederlag ville have sendt FCK ud af Europa og dybere ned i det hul, københavnerklubben forsøger at kravle ud af i øjeblikket.

FCK har indledt sæsonen med to nederlag i Superligaen samt en kneben sejr over IFK Göteborg i den første europæiske opgave.

Med præstationen torsdag er der endnu et lille lyspunkt at klamre sig til. Også selv om modstanderen Piast er bundhold i den bedste polske række efter fire spillerunder.

Fra starten af kampen dominerede FCK, og angriberen Kamil Wilczek bragte hjemmeholdet foran 1-0 efter 14 minutter.

FCK's offensivspiller Jonas Wind spillede med kreativitet Pep Biel fri i højre side, og spanieren lagde bolden forbi Piast-keeper Frantisek Plach.

Inden man kunne nå at se, om Biels afslutning ville gå i mål, skrabede Wilczek bolden det sidste stykke ind over stregen.

Polakken, der har en fortid i Piast, er nu noteret for fire mål i sine fire første kampe for FCK.

Efter ti minutter mere i kontrol slækkede FCK på tempoet og var lige pludselig ved at forære det hele væk efter nogle sløje aktioner.

Piast-angriberen Piotr Parzyszek, der kortvarigt har spillet for Randers tidligere i karrieren, ramte stolpen ved et tilfælde, da han blokerede en clearing fra FCK-keeper Karl-Johan Johnsson.

Tre minutter senere fik Piast-midtbanespilleren Patryk Lipski masser af plads foran mål til en afslutning, men Johnsson kom flot ud og gjorde sig bred i situationen.

I anden halvleg fortsatte FCK dominansen, og Wind headede på overliggeren efter 51 minutter.

Så længe FCK kun var foran med et mål, lurede polakkerne hele tiden på overraskelsen.

Det blev ikke bedre, da FCK's formstærke midtbanespiller Rasmus Falk tog sig til baglåret og blev skiftet ud med Robert Mudrazija efter 53 minutter.

Fem minutter senere fordoblede Wind dog føringen efter fornemt forarbejde fra Wilczek.

Målet skabte på ingen måde mere sikkerhed og ro hos FCK, som blev ved med at give chancer væk.

Tre gange var Piast-spillerne tæt på at score på hovedstød, som enten gik lige forbi eller blev reddet af Johnsson.

Den tidligere AGF-back Mikkel Kirkeskov spillede en stabil kamp for Piast, men han kunne ikke forhindre et nederlag og farvel til Europa.

Piast fik mere plads i det sidste kvarter, hvor FCK igen sløsede.

Det blev til endnu en polsk afslutning på stolpen efter 83 minutter, men tættere på spænding kom der ikke trods en del usikkerhed i FCK's bagkæde.

Tværtimod cementerede Pep Biel sejren med en scoring til 3-0 i overtiden.

FCK skal på torsdag møde enten kroatiske HNK Rijeka eller ukrainske Kolos Kovalivka i den afgørende playoffrunde om at komme i gruppespillet.

/ritzau/