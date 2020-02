FC København fik en på papiret sportsligt optimal lodtrækning til Europa Leagues ottendedelsfinaler.

FC København skal møde tyrkiske Istanbul Basaksehir i ottendedelsfinalen i denne sæsons Europa League.

Det står klart efter fredagens lodtrækning i Schweiz.

Den tyrkiske Istanbul-klub kom som første hold op af bowlen ved lodtrækningen i Nyon, og derpå fulgte så de danske mestre.

Det betyder også, at første opgør 12. marts bliver i Tyrkiet, mens returkampen 19. marts skal spilles i Parken.

Blandt bookmakerne er Istanbul Basaksehir et af de få hold, som er vurderet svagere end FCK i turneringen, og dermed må det siges at være en sportsligt god lodtrækning for FCK.

Hold som Manchester United, Inter og Sevilla havde levnet danskerne noget mindre chance for et historisk avancement til kvartfinalerne.

Christian Eriksens Inter skal møde spanske Getafe, Sevilla får fornøjelsen af AS Roma, mens Manchester United nok er godt tilfreds med at trække østrigske Lask.

Mens det kniber med resultaterne i 3F Superligaen, leverede det danske mesterhold en sublim præstation torsdag i Glasgow, da holdet med en sejr på 3-1 sendte Celtic ud af Europa League.

Efter 1-1 i Parken i første opgør var de 50-foldige skotske mestre favoritter til at avancere til ottendedelsfinalerne. Men scoringer af Michael Santos, Pep Biel og Dame N'Doye sørgede for dansk ekstase i Glasgow.

FCK kom videre fra gruppespillet sammen med gruppevinder Malmö FF. De danske mestre samlede ni point sammen undervejs i gruppen, der også talte ukrainske Dynamo Kiev og schweiziske Lugano.

/ritzau/