Trods debutantmål tabte FCK 1-3 hjemme til Manchester City i ensidig Champions League-ottendedelsfinale.

FC København får brug for et fodboldmirakel for at gå videre til kvartfinalerne i Champions League.

Den i forvejen vanskelige opgave i ottendedelsfinalen mod Manchester City er blevet næsten umulig, efter at turneringens forsvarende mesterhold tirsdag aften vandt 3-1 i Parken.

Undervejs i det på mange måder ensidige opgør udlignede FCK-debutanten Magnus Mattsson, men hverken han eller holdkammeraterne kan indvende noget mod kampens udfald.

Returopgøret om tre uger i Manchester fremstår nu bare som en formalitet, begge hold skal have overstået midt i jagten på nationale mesterskaber.

Manchester Citys spillere blev mødt af en pibekoncert ved første boldbesiddelse, men FCK-fansene indså hurtigt, at det ville blive en hård aften for hals og stemmebånd, hvis den piften skulle vare opgøret igennem.

Da kampen var ovre, havde Pep Guardiolas mandskab haft bolden i 74 procent af tiden.

Gæsterne var kommet til København i gallaopstilling, og fra første færd blev FCK trykket langt tilbage i kalenderårets første betydende fodboldkamp på dansk jord.

Da Kevin De Bruyne efter hurtige kombinationer, et skærende løb og en hård afslutning scorede til 1-0 efter ti minutters spil, var det således Citys tredje store chance i kampen.

Målet lagde en dæmper på chanceskabningen, og FCK-forsvaret virkede i bedre balance, selv om City spillede bolden rundt efter behag.

FCK formåede sjældent at have mange sammenhængende afleveringer, men med lidt assistance fra Manchester City-keeper Ederson fik FCK udlignet ud af ingenting i det 34. minut.

Målmanden afleverede bolden ud i fødderne på Mohamed Elyounoussi. Selv om nordmanden i første omgang valgte den forkerte løsning ved at skyde på mål, havnede bolden for fødderne af Magnus Mattsson. På flotteste vis drejede han resolut bolden i mål og bragte tribunerne i ekstase.

Selv om temperaturen kun var lidt over frysepunktet, smed flere fans trøjen i ren eufori over udligningen.

De nåede at få trøjer og jakker på igen, inden de mentalt fik en spand kold vand ned ad ryggen lige inden pausen. Målscorer Mattsson var uheldig med at tackle bolden ind på Kevin De Bruyne, så den tilfældigt røg videre til Bernardo Silva.

Portugiseren opfangede hurtigt den farlige situation og dirigerede kuglen videre forbi Kamil Grabara.

Efter pausen var kampbilledet det samme, selv om FCK-træner Jacob Neestrup i perioder gik over til at spille med fem i stedet for fire i bagkæden.

Halvlegen virkede som et langt tilløb mod yderligere en City-scoring, men med årvågent forsvarsspil og flere fine redninger af Kamil Grabara så det længe ud til, at FCK ville holde differencen nede på et enkelt mål.

I tillægstiden gik forsvaret dog nærmest i opløsning. Først brændte en næsten anonym Erling Haaland to store chancer, og til sidst fik Phil Foden muligheden fra nært hold og scorede sikkert.

/ritzau/