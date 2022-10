Lyt til artiklen

Onsdag tager mægtige Manchester City imod de danske mestre fra København.

Men trods et mesterskab, er der ikke meget, der hælder mod en FCK-sejr, spår B.T.s fodboldkommentator, Lasse Vøge.

Faktisk nærmere tværtimod.

»For første gang i mange, mange år sidder jeg og frygter for en kæmpe lussing til et dansk hold i Europa,« siger Lasse Vøge og fortsætter:

Der er ikke mange, der spår FCK de store chancer mod Manchester City. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Der er ikke mange, der spår FCK de store chancer mod Manchester City. Foto: Liselotte Sabroe

»Kommer City med hele kavaleriet – og sparer FCK samtidig nøglespillere forud for lørdagens uhyre vigtige kamp mod FC Nordsjælland – ja, så kan jeg ikke udelukke, at City kan ende med et tocifret antal scoringer.«

Især søndagens kamp, hvor Manchester City smadrede bysbørnene fra Manchester United med 6-3, har fået B.T.s fodboldkommentator til at frygte for FCKs skæbne.

»Det er verdens p.t. bedste fodboldhold, som de danske mestre skal lægge arm med onsdag aften. Og den måde Haaland, Foden og co. molesterede ellers formstærke Manchester United i lørdags, var direkte skræmmende,« siger B.T.s fodboldkommentator.

»FCK skal bede til, at Pep Guardiola vælger at spare profilerne til kampen – og at der går et par procenter af tændingen hos hjemmeholdet, når modstanderne er Superligaens nummer seks,« tilføjer han.

Erling Haaland og Phil Foden strålede med et hattrick hver i sejren over Manchester United. Foto: CARL RECINE Vis mere Erling Haaland og Phil Foden strålede med et hattrick hver i sejren over Manchester United. Foto: CARL RECINE

Heller ikke oddsene taler FCKs vej. End ikke hovedstadsklubbens egen sponsor, Unibet, tror på en sejr.

Med odds på hele 41.00 er der mulighed for at gøre en god handel, hvis du tror på det, der ligner det umulige. Heller ikke hos Danske Spil tror man på FCK-sejr.

Her lyder oddset i skrivende stund på 32.00, mens det mandag var oppe på 35.00. Dette var de højeste odds, der nogensinde har været på FC København hos Danske Spil, lød meldingen til Tipsbladet.