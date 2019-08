FCK'erne skal markere Røde Stjernes Marko Marin tæt, mener midtbanespilleren Jens Stage.

Røde Stjernes Marko Marin viste i første kamp mod FC København glimt af det talent, der tidligere i karrieren sendte ham forbi storklubber som Borussia Mönchengladbach, Chelsea og Sevilla.

Når returopgøret i Champions League-kvalifikationen tirsdag aften spilles i Parken, skal københavnerne da også være på dupperne for at dæmme op for serbernes tyske kaptajn.

Det mener midtbanespilleren Jens Stage, der stod over for Marin i første møde i Beograd.

- Han er enormt hurtig og rigtig god på bolden. Han er svær at komme tæt på - lidt ligesom Rasmus Falk.

- Man skal ligge tæt på ham og sørge for, at hans fine fiksfakserier laves tilbage i banen. Det er fint nok, at han kan sætte en, så længe han vender sig om og spiller bolden til siden eller bagud, siger Jens Stage.

30-årige Marin kommer til den danske hovedstad med lidt af et cv, der foruden rækken af store klubber tæller 16 landskampe og deltagelse ved VM i 2010.

Men Stage hæfter sig ved, at tyskeren hverken scorede eller lagde op til mål i første møde med FC København.

- Hvis han ikke gør det igen, så er jeg tilfreds. Så må han lave alt det, han vil, inde i midtercirklen, lyder det fra den tidligere AGF'er.

FC København går ind til tirsdagens kamp med et godt resultat i bagagen efter 1-1 i Beograd.

Går FCK videre til playoffrunden i Champions League-kvalifikationen, vil mesterholdet være sikret en plads i et europæisk gruppespil i efteråret.

I sidste sæson deltog Røde Stjerne i den mest prestigefyldte klubturnering, og serberne markerede sig undervejs med en sejr på hjemmebane over Liverpool.

Marin bidrog med et mål og tre oplæg i gruppespillet.

Tyskeren og Røde Stjerne endte dog sidst i en stærk gruppe, der foruden Liverpool og serberne bestod af Paris Saint-Germain og Napoli.

Tirsdagens kamp mod FCK fløjtes i gang klokken 20.

/ritzau/