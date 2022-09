Lyt til artiklen

FCK-fansene må kigge langt efter billetter til det kommende derby mod Brøndby IF.

For der bliver nemlig ikke noget udebaneafsnit til kampen på Brøndby Stadion 16. oktober.

Det meddeler Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

»Vi er kede af nødvendigheden af dette tiltag til den kommende derby-kamp. Det er hverken rimeligt eller retfærdigt over for alle de tilskuere, som bare vil ind og se en god fodboldkamp på udebane. Men vi skal kunne garantere en tilstrækkelig sikkerhed for alle tilskuere til vores kampe – også alle tilskuere i udebaneafsnittet,« siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, og fortsætter:

»Med de begivenheder, der har været i og omkring kampe i efteråret, er det vores vurdering, at vi desværre ikke kan bringe de to tilskuergrupper sammen til den kommende kamp på Brøndby Stadion og samtidig garantere en tilstrækkelig sikkerhed.«

Netop den beslutning er man da heller ikke på nogen måde enig i hos FC København.

»Vi synes, at det her er en uheldig situation for vores fans. Den valgte løsning rammer de forkerte, mens beslutningen også sportsligt er en ulempe for FC København. Men vi må tage den til efterretning,« siger direktør Jacob Lauesen til klubbens hjemmeside.

Han fortæller ligeledes, at klubben har afsøgt mulighederne for et alternativ til kampen, men det har ikke været muligt.

FCK og Brøndby mødtes i august til sæsonens første derby. En kamp, der blev overskygget af voldsomme uroligheder.

Torsdag har Brøndby meldt ud, at et nyt, stort tiltag til klubbens udebanefans er på vej.