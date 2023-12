En friløber i overtiden sænkede FCK mod Viborg lørdag aften, og cheftræner Jacob Neestrup savnede handling.

Et rødt kort er sjældent en cheftræners ønske, men i 1-2-nederlaget mod Viborg savnede FC København-træner Jacob Neestrup en udvisning til sin egen spiller.

Viborg FF scorede nemlig til 2-1 efter 93 minutter, hvor angriberen Alassana Jatta fik en dyb stikning fra midten af banen.

FCK-forsvarsspilleren Kevin Diks løb lige bagefter, og her savnede Jacob Neestrup altså, at forsvarsspilleren havde afværget friløberen med en tackling.

- Det er i sådan en situation, man må tage et rødt kort, siger FCK-træner Jacob Neestrup.

- Vi havde dækket de områder, som vi skulle, men vi gav Viborg muligheden for at lave en stikning i dybden.

Selvsamme situation i de døende minutter fylder hos københavnernes midtbaneprofil Rasmus Falk efter nederlaget.

- Det kan ikke forsvares, at han kunne løbe fra midten og ned og score et simpelt mål i overtiden. Vi var for ukoncentrerede og tog nogle forkerte beslutninger.

- Der var stor forskel på os og Viborg, og derfor er det så hamrende frustrerende at stå med et nederlag, fordi det handler om point, siger Rasmus Falk.

FCK var klart bedst i de første 45 minutter og var fuldt fortjent i front med 1-0. Københavnerne havde også kontrollen i størstedelen af opgøret, men Viborg blev altså inviteret tilbage i opgøret.

- Mod slutningen fik vi genvundet kontrollen og skabte også de muligheder, der gjorde, at vi kunne vinde kampen, siger Jacob Neestrup.

- Når man ikke kan vinde, så skal man sørge for at få det ene point. Og det er meget unødvendigt at tabe i en kamp, hvor vi havde kontrollen i rigtig mange minutter, siger FCK-chefen.

Nederlaget til Viborg brød FCK’s stime med fem kampe i træk uden nederlag i Superligaen.

Holdet er fortsat i spidsen i Superligaen, men både Brøndby IF og FC Midtjylland kan komme op på siden af FCK, så alle tre mandskaber kan have 33 point, når denne superligarunde er færdigspillet.

