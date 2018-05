FC Nordsjælland formåede at holde FC København fra fadet, og med 0-0 sikrede holdet sig bronzemedaljer.

For første gang i 18 år slutter FC København en sæson i Alka Superligaen uden at få medaljer.

Det er en realitet, efter at holdet mandag ikke formåede at vinde i Farum.

Efter en intens 0-0-kamp fik FC Nordsjælland-spillerne overrakt bronzemedaljerne for næsen af det forsvarende mesterhold.

Kasper Hjulmands unge tropper leverede en forbilledlig defensiv indsats, og det udmøntede sig i de første medaljer til klubben siden sæsonen 2012/13, hvor holdet blev nummer to.

På forhånd var kravet en sejr for FCK, der forud for opgøret ikke havde vundet i Farum siden 2013.

I mandagens kamp var det dog gæsterne, som var spilstyrende fra start, men FCK havde svært ved at få hul på bylden i en jævnbyrdig første halvleg, hvor de store chancer udeblev.

Mikael Lüftner havde det bedste forsøg før pausen, da han kom tæt på med et hovedstød i det 15. minut, men Alex Runarsson i FCN-målet forhindrede stopperens forsøg med en fornem redning.

FCK fortsatte jagten på den nødvendige scoring efter pausen, hvor gæsterne angreb ned mod de mange medrejsende fans, og efter 55 minutter var de tæt på at kunne juble.

Først headede angriber Pieros Sotiriou tæt forbi mål på et indlæg, og minuttet efter diskede FCN-målmand Runarsson op med en ny god redning, da angrebskollega Federico Santander misbrugte en stor mulighed i FCN-feltet.

Tiden arbejde i værternes favør, og FCN-spillerne var generelt godt organiseret i defensiven, og offensivt bed de i flere omgange fra sig på omstillinger.

Mod slutfasen var det endda værterne, der virkede mest i kontrol, mens FCK-spillerne havde svært ved at skabe det fornødne pres, hvilket især skyldtes et stærkt kæmpende FCN-hold, der kom i vejen for meget.

Det endte derfor helt uden mål, og dermed slutter FCN sæsonen med 59 point - ét mere end FCK der slutter på fjerdepladsen.

/ritzau/

FC NORDSJÆLLAND

Runar Alex Runarsson 10

Benjamin Hansen 7

Victor Nelsson 7

Ulrik Yttergård Jenssen 7

Karlo Bartolec 7

Magnus Kofod Andersen 4

Mathias Jensen 7

Mads ’Mini’ Pedersen 7

Ernest Asante (Ud, 77.) 4

Mikkel Rygaard (Ud, 62.) 02

Godsway Donyoh (Ud, 88.) 4

Mikkel Damsgaard (Ind, 62.) 4

Mathias Rasmussen (Ind, 77.) UB

Mads Aaquist (Ind, 88.) UB

FC KØBENHAVN



Stephan Andersen 4

Peter Ankersen 7

Michael Lüftner 7

Erik Johansson 10

Nicolai Boilesen 4

Robert Skov (Ud, 72.) 4

Rasmus Falk (Ud, 77.) 4

Zeca 7

Viktor Fischer 7

Federico Santander 7

Pieros Sotiriou 7

Jan Gregus (ind, 72.) UB

Pierre Bengtsson (Ind, 77.) UB