Der var faretruende mange fejl i FC København-defensiven. Igen, igen.

Men alligevel endte FC København på ny med at slippe med skrækken, spille 3-3 med Sparta Prag og sikre Champions League-avancementet fra 11 meter-pletten i Prag tirsdag aften.

Derfor kører tingene overordnet som smurt for FCK, der bomber kasser ind og er på maksimumpoint i Superligaen, mens man nu altså er godt på vej mod millionregnen i Champions League for andet år i træk.

Og derfor var den svingende FCK-defensiv ikke øverst på listen over emner, som FCK-bossen ville tale om godt 20 minutter efter sejren i Prag mandag aften. Det fortalte han, da B.T. spurgte ind til flere situationer, hvor Neestrup ellers tog sig til hovedet og græmmede sig på sidelinjen.

»Det er svært nu efter sådan en kamp, og jeg synes helt ærligt ikke, at det er tiden til kritiske spørgsmål.«

»Der kommer perioder, hvor I skal have lov at stille alle de kritiske spørgsmål, I vil, fordi vi er dårlige eller fordi vi som i mesterskabsspillet var sløje. Så kommer jeg glædeligt til at stille op,« slog Neestrup fast og fortsatte:

»Men lige nu er der ikke noget at sætte fingeren på. Det handler om, at vi som minimum har spillet os i Europa League, vi har fået en god start i Superligaen og vi har vundet The Double.«

»Er der ting, vi kan gøre bedre? Ja, det er der. Arbejder vi på det hver dag? Ja, det gør vi. Men jeg vil hellere spille 3-3 og gå videre, end vi taber 0-1 knebent, og jeg i stedet kunne stå og fortælle jer om, hvor godt vi havde spillet uden bolden.«

Og generelt var tiden kort efter den hæsblæsende 3-3-kamp med dertilhørende straffesparksafgørelse, hvor blot 17-årige Roony Bardghji afgjorde løjerne med en panenka, ikke til analyse på flere sider.

For der var én ting, der fyldte i FCK-træneren: Stolthed og glæde over sin trups comeback.

»Analysen laver vi derhjemme, men det, som jeg ikke behøver at analysere efter de her kampe, det er mentaliteten på de her drenge.«

»Det er så vanvittig samlet en bedrift, vi har leveret, siden vi sidste år var 10 point efter i Superligaen, til vi SKULLE vinde på Brøndby Stadion, vi SKULLE score to mod AGF i sidste sæson, og i dag kom vi tilbage to gange i forlænget spilletid.«

»Jeg tror ikke, at mange hold er kommet tilbage i forlænget spilletid efter at være nede to gange. Vi har et udtryk, der hedder: There is always a way out, og det var der igen i dag. De bragte alt, hvad de kunne i en kritisk situation.«

Så du er stolt i dag?

»Det er meget sjældent, at jeg bruger det ord. Men ja, i dag, der er jeg,« lød det fra Neestrup.

