Ståle Solbakken mener, det vil være unfair, hvis FCK ikke får hjemmebane i Europa League-ottendedelsfinalen.

FC København risikerer at miste hjemmebanefordelen til returkampen mod Istanbul Basaksehir i Europa Leagues ottendedelsfinale.

Opgøret mod den tyrkiske klub skulle efter planen være spillet i Parken, men onsdag har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) meddelt, at det endnu ikke er besluttet, om det bliver tilfældet.

Den efterfølgende del af Europa League skal spilles på neutral grund i Tyskland, men det vil være decideret uretfærdigt, hvis det også gælder FCK's ottendedelsfinale, mener Ståle Solbakken.

- Jeg tænker, at hvis det ene hold spiller på udebane, hvor coronavirusset sprøjter, og returkampen skal være på neutral grund uden tilskuere, så er det svært at finde en mere uretfærdig runde.

Sådan siger Ståle Solbakken efter onsdagens 2-0-sejr over AaB i 3F Superligaen.

FCK tabte den 12. marts 0-1 i den første kamp i Istanbul, hvor mange tusinde tilskuere sad på lægterne, selv om coronakrisen var under opsejling.

Ståle Solbakken håber, at returkampen endegyldigt placeres i Parken, og at mange FCK-fans får mulighed for at overvære det store opgør.

- Det, jeg håber nu, er, at tilskuertestene går godt, og at vi derfor om syv uger kan få et halvt eller trekvart fyldt Parken og få en fair chance, siger Ståle Solbakken.

FCK's midtbanespiller Rasmus Falk bekymrer sig ikke så meget som sin træner.

- Man kan godt sige, at det vil være sportsligt uretfærdigt, men det er ikke rigtig det, der fylder for os. Det, der fylder, er, at vi kan komme til at spille kampen, uden at der bliver løbet nogen form for risiko, og det er det vigtigste, siger han.

Falk håber dog ikke overraskende også, at kampen skal spilles i København, og han tror på, at FCK kan gå videre til kvartfinalen.

- Vi er ærgerlige over, at vi ikke fik et endnu bedre resultat i Istanbul. 0-1 er ikke umuligt, men vi synes, at den i hvert fald skulle være endt uafgjort. Nu får vi forhåbentlig muligheden for at spille os i kvartfinalen i Europa League hjemme i Parken.

- Jeg vil ikke sige, at vi er favoritter, for vi møder et mere erfarent hold, men vi viste i hvert fald dernede, at vi godt kan spille op imod dem, siger Rasmus Falk.

FC Københavns ottendedelsfinale mod Istanbul Basaksehir skal spilles den 5. eller 6. august.

/ritzau/