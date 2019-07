FC København måtte væbne sig med tålmodighed, men slog alligevel Horsens med 2-0 efter to sene mål.

Fans af FC København fik lørdag aften en smule oprejsning ovenpå salget af sidste sæsons topscorer, Robert Skov.

Et par timer efter, hovedstadsklubben offentliggjorde salget af den offensive profil, vandt FCK nemlig over AC Horsens med 2-0 på udebane i tredje spillerunde af 3F Superligaen.

Gæsterne havde ellers problemer med at bryde Horsens' kompakte defensiv op, men to mål i løbet af de sidste ti minutter var nok for de forsvarende danske mestre.

Med sejren lægger FCK sig på førstepladsen i ligaen, mens Horsens er at finde på syvendepladsen.

Da stadionuret havde rundet syv minutter af første halvleg, havde gæsterne haft to gode muligheder for at bringe sig foran, men københavnerne formåede ikke at score på chancerne.

Horsens havde det svært i indledningen, men efter et kvarters spil fik jyderne en sjælden mulighed.

Et indlæg fandt vej til angriber Nicolai Brock-Madsen, men Horsens-topscoreren fik ikke ordentligt træf på indlægget.

Herefter gik kampen død, hvilket betød, at Horsens fik spillet sig bedre med. Begge mandskaber havde et par løse muligheder, men det blev aldrig helt farligt, og de to mandskaber gik derfor til pause ved stillingen 0-0.

Anden halvleg var blot to minutter gammel, da FCK kom særdeles tæt på føringsmålet. Angriberen Dame NDoye stod helt fri bagest i feltet, men hans hovedstød ramte stolpen.

Kampen åbnede sig en smule mere op, og Horsens fik mere plads til at boltre sig frem af banen, men ingen af holdene formåede at blive farlige for alvor.

Ti minutter før tid kom FCK så foran, da angriberen Jonas Wind tæt under mål fik skrabet bolden over stregen til stillingen 1-0.

Fem minutter senere blev det også 2-0, da Dame N'Doye overlistede Michael Lansing i Horsens-målet og sikrede FCK sejren.

/ritzau/