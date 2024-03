FCK er nede med 1-3 fra første kamp mod City, men københavnerne håber, at englænderne tager let på opgaven.

Det ligner en umulig mission, som FC København skal på onsdag aften.

Men københavnerne håber, at Manchester City måske vil tage lidt let på opgaven i returkampen, efter at englænderne vandt den første Champions League-ottendedelsfinale i Parken med 3-1.

- Der kunne måske godt være en mulighed for, at City undervurderer os, siger FCK-spilleren Elias Jelert.

- Vi ved ikke, hvilket hold de stiller med, men hvis de tænker, at det bliver en stille og rolig dag på kontoret, så kan vi måske overraske.

FCK’s hollandske forsvarsspiller Kevin Diks kan dog omvendt næppe forestille sig, at de engelske storfavoritter vil tage letsindigt på opgaven mod de danske mestre.

- City ved, at de får problemer, hvis de undervurderer os. Man kan ikke undervurdere FCK, for det er ikke tilfældigt, at vi har været med i Champions League to år i træk, siger Diks.

Manchester City er selv i gang med et tætpakket program og kommer fra en sejr i weekenden mod rivalerne fra Manchester United, mens holdet få dage efter mødet med FCK skal op imod Liverpool.

Derfor kan det være et City-hold med et par store stjerner på bænken onsdag aften i Champions League-opgøret.

- Jeg ved ikke, om jeg decideret håber, at Kevin De Bruyne og Erling Haaland starter på bænken, men det vil da gøre opgaven nemmere for os, siger Elias Jelert.

I sidste sæson mødte FCK også Manchester City to gange i gruppespillet, hvor englænderne på hjemmebane gav FCK en fodboldlektion og et 0-5-nederlag med i bagagen.

Bekymringen for at træde ind på samme stadion igen fylder dog ikke det mindste for Kevin Diks før onsdagens tæt på umulige opgave.

- Jeg er ikke bange for at møde City. Jeg er ikke 17-18 år mere, og jeg elsker de her kampe, hvor man kan måle sig med de bedste spillere i verden.

- Vi skal være realistiske, og det bliver selvfølgelig enormt svært, men man ved aldrig, hvad der kan ske. I sidste sæson mod City fik de et rødt kort, og vi kan score det første mål. Det bliver svært, men jeg kommer ikke til at sige, at vi ikke kan gøre det, siger Diks.

Første opgør blev spillet i Parken 13. februar, og her var de engelske gæster klart bedst og vandt 3-1 på mål af Kevin De Bruyne, Bernardo Silva og Phil Foden, mens Magnus Mattsson sørgede for københavnernes scoring.

/ritzau/