Pieros Sotiriou bekræfter over for Ekstra Bladet, at han skifter til FC Astana i Kasakhstan.

Angriberen Pieros Sotiriou skifter til FC Astana i Kasakhstan.

Det bekræfter angriberen over for Ekstra Bladet.

Adspurgt hvorvidt han stopper i FCK, svarer han "ja" til avisen. Han bekræfter også, at det er Astana, der er destinationen for cypriotens transfer.

Den nu 27-årige Sotiriou har spillet i FCK siden sommeren 2017, hvor han kom til fra cypriotiske Apoel.

I indeværende sæson har han spillet 30 kampe på tværs af alle turneringer, og han har scoret 13 mål.

/ritzau/