FCK-anfører Carlos Zeca er glad i FC København, og hvis han og klubben kan blive enige, bliver han gerne.

Carlos Zeca kom til FC København i sommeren 2017 fra den græske klub Panathinaikos, og han har siden bidt sig fast på den centrale midtbane både som profil og anfører.

Den 31-årige græker er glad for at være i hovedstadsklubben, og hvis FCK skulle tilbyde en kontraktforlængelse, takker han gerne ja.

- Hvis klubben vil, og vi kan lave en god aftale, som er god for mig og klubben, vil jeg gerne blive, siger Zeca.

- Jeg føler mig godt tilpas, og jeg føler mig vigtig og ønsket. Jeg kan stadig bidrage meget og hjælpe holdet, så det afhænger af klubben, siger han.

Han har kontrakt til sommeren 2021, og parterne er begyndt at tale om fremtiden.

- Vi har haft et par små møder, men indtil nu er det min agent og klubben, der skal tale sammen. Nu venter vi og ser, hvad der sker, lyder det fra Zeca.

Anføreren er efterhånden en af de FCK-spillere, der har været længst tid i klubben. FCK har hentet mange nye spillere op til denne sæson blandt andet på grund af skader og afgange i sommerens transfervindue.

Zeca forsøger derfor at hjælpe de mange nye spillere ind på holdet.

- Det er ikke så nemt, fordi de kommer fra en anden kultur med en anderledes form for fodbold, og de skal bruge mere tid.

- Overordnet set er vi meget glade for dem, og de arbejder hårdt. De prøver at forstå trænernes idéer, fortæller Zeca.

En af de skadede spillere er angrebsprofilen Dame N'Doye, som har været savnet i angrebet, da også Jonas Wind er langtidsskadet.

N'Doye har i denne uge trænet med de andre spillere, og efter tirsdagens træning fortalte senegaleseren, at det går fremad. Han regner med at være klar til at kunne spille kampe om cirka to uger.

- Jeg synes, at operationen gik godt. Heldigvis var det ikke så voldsom en skade. Jeg arbejder godt med fysioterapeuten, siger N'Doye.

Zeca har spillet 93 kampe og scoret 5 mål for klubben, siden han blev hentet fra Panathinaikos, hvor han også var anfører.

