Han ankom i stor stil i privatfly og med et cv, der bugner af Serie A-kampe og -mål.

Men den prangende ankomst og storhedstiden i støvlelandet virker særdeles langt fra den situation, som 'Copenhagen Superstar', Khouma Babacar, befinder sig i lige nu.

FCK er ramt af et hav af skader, men alligevel ser Jacob Neestrup bort fra vinterens stjernehandel, der under et år efter sin ankomst mest af alt ligner en spiller uden fremtid i FCK.

Og netop den fremtid ville B.T. gerne have svar omkring, da Neestrup mandag mødte pressen i Sevilla, hvor Babacar - for Gud ved hvilken gang - ikke er med i truppen.

Det afviste FCK-træneren dog fuldstændig at tale om på et Champions League-podie.

»Med al respekt, så er anledningen her til at snakke Champions League med FC København lige nu.«

»Jeg prøver at være så ærlig som muligt omkring vores trup, men det er ikke på det her pressemøde, at vi skal snakke om spillere, der ikke er med i flyet hertil. Det giver ikke nogen mening,« lød det fra Neestrup, som forinden valgte disse ord som svar på spørgsmålet om, hvorvidt Babacar bare ikke er god nok til at være i truppen:

»I og med, at Andreas Cornelius er tilbage, og vi også har Orri (Oskarsson, red.) i truppen, så har vi valgt at have de to med - og så har vi udover det en masse andre dygtige halve angribere. Vi er godt rustet på den position til i morgen.«

Den 29-årige senegaleser har i denne sæson kun spillet 55 minutter fordelt på tre kampe - alle tre, da Jess Thorup var FCK-træner.

Senere på pressemødet fandt Neestrup samme plade frem.

Nemlig, da B.T. spurgte træneren om den hotte FCK-forbindelse til klubhelten Thomas Delaney, der rygtes retur til hovedstaden fra Sevilla som afløser for anfører Carlos Zeca, der er langtidsskadet.

»Jeg kan sige to ting. Alle synes, at Thomas Delaney er en stor FCK'er, det siger sig selv.«

»Men ellers har jeg kun at sige, at jeg er her for at forsøge at spille FCK videre i Champions League - som minimum Europa League - og ellers har jeg ikke nogen kommentarer til det, du spørger om i forhold til Thomas Delaney,« sagde Neestrup fra podiet på Ramón Sánchez Pizjuán Stadium, hvor han og FCK'erne tirsdag møder Sevilla i en potentielt afgørende europæisk dyst.

En sejr sikrer FCK europæisk fodbold efter vinter - et nederlag det modsatte - og tiden må vise, om det efter vinter bliver med Thomas Delaney og uden Khouma Babacar i truppen.