Om under en måned venter et kæmpebrag i Parken, når Galatasaray møder FC København i Champions League.

Og selvom billetsalget til udeholdets fans ikke engang er startet, er der allerede problemer.

FC København melder nemlig på sin hjemmeside, at falske billetter er i omløb.

Derfor opfordrer klubben til, at man undgår at videresælge sin billet til kampen.

»Dels fordi det er ulovligt at sælge dem til en højere pris, end man har købt dem for, og dels af sikkerhedsmæssige hensyn, da vi ikke ønsker, at FCK-fans og fans af udeholdene bliver blandet på tribunerne,« lyder meldingen.

FC København skriver, at der i Galatasarays foregående kampe i gruppespillet mod Bayern München og Manchester United har været problemer med sammenblanding af fangrupper.

Og det vil man naturligvis gerne undgå, når den tyrkiske storklub gæster den danske hovedstad.

»Til kampen mod Galatasaray vil udeholdets fans igen være placeret på D-tribunen – med adgang via Gunnar Nu Hansens Plads. Det er også det eneste afsnit, hvor det er tilladt at udvise tilknytning til udeholdet i påklædning eller adfærd.«

»Gør man det andre steder i Parken, så kan man blive bortvist uden mulighed for at få refunderet billetten,« skriver FCK.

Den vigtige kamp mellem FC København og Galatasaray, der ligger à point i gruppe A, spilles 12. december.