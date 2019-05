Ejeren af FC Roskilde siger til BT, at klubben undersøger sig selv i forbindelse med mulig matchfixing.

1. divisionsklubben FC Roskilde er i gang med at undersøge sig selv i sag om mulig matchfixing.

Det bekræfter klubbens ejer, Carsten Salomonson, over for BT.

- Vi er i gang med Danske Spil og DBU (Dansk Boldspil-Union, red.) lige nu, og det ser ud til, at der intet er i det, siger ejeren til BT.

Ifølge avisen anklagede cheftræner Christian Lønstrup på et møde mandag flere af sine spillere for at stå bag matchfixing i søndagens kamp mod Lyngby, som FC Roskilde tabte 1-2 efter to Lyngby-mål til sidst i opgøret.

Lønstrup fortalte ifølge BT sit hold, at han havde beviser for det, men de blev ifølge avisen ikke fremlagt.

FC Roskilde ligger på tiendepladsen i landets næstbedste fodboldrække med to point ned til det første hold under nedrykningsstregen, FC Helsingør.

Der resterer to spillerunder.

/ritzau/