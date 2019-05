Der er kommet skub i efterforskningen af matchfixing-sagen i FC Roskilde.

Bankkontier er normalt en meget privat sag, men der skal skrides til drastiske metoder for at bevise spillernes uskyld.

Roskilde-truppen er nemlig blevet undersøgt for mulig matchfixing siden maj i år.

Nu har spillerne valgt at hjælpe efterforskningen på vej ved at åbne deres kontier for DIF, det skriver TV 2 SPORT.

Det hele startede tilbage i maj, da B.T Sport afslørede, at FC Roskildes træner, Christian Lønstrup, anklagede sine spillere for matchfixing efter en kamp mod Lyngby

Den tidligere superliga-træner havde altså mistanke om, at nogle spillere fra den midtsjællandske klub, har spillet penge på klubbens egne kampe.

Lønstrup er sidenhen blevet suspenderet af sin arbejdsgiver, mens Danmarks Idrætsforbunds Matchfixingsekretariat undersøger anklagerne.

De 25 anklagede FC-Roskilde spillere har nu valgt at imødekomme DIF's ønske om, de kan få adgang til spillernes private konti, så man derigennem kan bevise deres uskyld.

FC Roskilde-klubejer Carsten Salomonsson. Foto: GONZALES PHOTO THOMAS RASMUSSEN

»Vi ved faktisk ikke så meget om hele efterforskningen, men nu har alle givet samtykke til, at DIF må gennemgå vores private konti. Det har der ikke været nogen problemer med fra vores side,« siger midtbanespilleren Mikkel Thygesen til TV 2 SPORT og fortsætter:

»Vi ved, at de ikke har fundet noget som helst, i de uger Matchfixingsekretariat har undersøgt os. Min egen personlige holdning er også, at der ikke er noget at komme efter. Jeg er målløs over det,« siger han.

Ejer af klubben, Carsten Salomonsson, har allerede afgivet forklaring til DIF, men spillerne har endnu ikke skulle aflægge rapport. Klubben har fået at vide, at der kan gå alt fra uger til måneder, før at der falder dom i sagen.

Roskilde-spillerne var tilbage på grønsværen for sidste gang i sæsonen i lørdags, da de tabte med 3-1 til HB Køge. Men nederlaget var uden konsekvenser, da Roskilde allerede inden kampen var sikker på at undgå nedrykning.