Med en sejr hjemme over Kolding IF koblede FC Roskilde sig igen på bundstriden i 1. division.

På et tilskuertomt og køligt Sundby Idrætspark fik 1. divisions bundprop, FC Roskilde, en tiltrængt sejr, da Kolding IF blev slået med 1-0 i 20. spillerunde.

Roskilde havde i forvejen rykket hjemmebanen fra Roskilde til Amager, fordi banen i domkirkebyen var i ringe stand. Og grundet de nyeste anbefalinger om coronavirus blev kampen spillet helt uden tilskuere.

Roskilde kommer med sejren op på 16 point, hvilket kun er et point færre end Næstved, der ligger næstsidst. Skive og Hvidovre har 21 point på hver sin side af nedrykningsstregen.

De nævnte hold har dog alle spillet en kamp færre end Roskilde.

Kampens enlige scoring faldt i 53. minut, da Younes Bakiz gjorde sig selv til matchvinder, på en dag hvor forårsfornemmelser og fodboldstemning var en by i Rusland.

Kolding, der ligger nummer fire i rækken med 30 point, forsøgte at etablere et pres for at jagte udligningen.

Betingelserne blev dog en del sværere for gæsterne godt et kvarter før tid. Her fik Christian Kudsk sit andet gule kort for et frispark og måtte traske i omklædningsrummet.

Roskilde holdt føringen helt til sidste fløjt og kunne runde en god uge af, eftersom klubbens spillere tidligere på ugen også blev frikendt for matchfixing.

Der skal spilles 33 runder i denne sæsons 1. division, hvor de tre dårligste holder rykker ned. Kun ét hold rykker op, fordi der fra næste sæson kun skal være 12 hold i Superligaen.

/ritzau/