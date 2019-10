Der blev spillet tusindvis af euro på kampen, inden spillerne fra Næstved Boldklub og FC Roskilde løb på banen 8. maj 2019.

Nogle i det sydlige Tyskland kunne forudse resultatet, 4-1 til Næstved. Gevinst?

Over en kvart million kroner.

Kampen indgår ifølge B.T.s kilder i efterforskningen af matchfixing-sagen i FC Roskilde.

Nu kan bt.dk vise kampens mål øverst i artiklen.

Christian Lønstrup var fodboldtræner for FC Roskilde, da kampen blev spillet.

I et interview med B.T. har han fortalt, at han havde på fornemmelsen, at noget var helt galt i kampen mod Næstved Boldklub.

»Jeg har genset video af kampen. Det er den næstbedste række i Danmark. Der skal ikke laves de fejl, der bliver lavet, hvor spillere helt undgår at gå i tacklinger. Slet ikke, når vi spiller for overlevelse,« sagde han med henvisning til, at klubben var i fare for at rykke ned i 2.division.

Christian Lønstrups bange anelser blev bekræftet, da han tre dage efter kampen mødte en mand på en parkeringsplads.

Manden forklarede i detaljer, at spillere på hans hold tog imod penge for at tabe med vilje.

Overblik: FC Roskilde-sagen 11. maj: Træner Christian Lønstrup får viden om, at spillere i FC Roskilde er involveret i matchfixing, og at de taber kampe med vilje. Christian Lønstrup. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix 12. maj: FC Roskilde taber til Lyngby Boldklub. Efter kampen fortæller Lønstrup spillerne, at han har en fornemmelse af, at nogle af dem modarbejder klubben. 13. maj: Holdet evaluerer kampen mod Lyngby. På dagsordenen har Lønstrup skrevet bl.a. 'matchfixing'. Han gentager søndagens besked, understreger alvoren og siger, at det skal stoppe nu. Spillertruppen meddeler i en erklæring, at de tager afstand fra Lønstrups oplysninger. 14. maj: Ledelsen i FC Roskilde suspenderer træner Christian Lønstrup med et argument om at skabe ro forud for sæsonens sidste to kampe. 5. juni: Sagen bliver anmeldt til politiet. 3. juli 2019: (DIF) afslutter en undersøgelse og kan ikke finde beviser for matchfixing. Samtidig erkender DIF, at forbundet har begrænsede muligheder for at undersøge sagen. Politiet efterforsker stadig.

Det var fra fem Tipico-spilkiosker i Sydtyskland, at der blev spillet store summer euro på Næstved-Roskilde-kampen.

Den store interesse på en dansk 1. divisionskamp fra de kanter er ifølge spilekspert Chris Kronow Rasmussen højst usædvanlig. Men det er særligt de to specifikke væddemål, der blev spillet i samtlige fem kiosker, der vækker størst mistanke.

»Det tyder helt klart på matchfixing,« vurderer Chris Kronow Rasmussen, der bl.a. har overvåget betting for Danske Spil.

De to væddemål var:

At Næstved skulle føre kampen ved halvleg og vinde kampen – odds 3,30.

Samt at Næstved skulle vinde kampen med mindst to scoringer – odds 4,70.

B.T. besøger sydtyske kiosker efter mistanke om matchfixing i FC Roskilde. Vis mere

Det er ifølge spileksperten meget atypiske væddemål at satse store summer penge på.

»Når man spiller på de to væddemål, ved man typisk mere end den normale spiller. De typisk spillede væddemål hos en bookmaker er enten på sejr til et af holdene, uafgjort eller på over eller under 2,5 mål,« forklarer Chris Kronow Rasmussen.

Politikommissær Martin Eise Eriksen fra Midt- og Vestsjællands Politi har tidligere bekræftet, at det undersøger mistænkelige spil hos bettingfirmaer.

»Vi har haft kontakt til en række spiludbydere i Danmark og i udlandet, med henblik på at udfinde mistænkelige kampe eller væddemål i tilknytning til sagen.«