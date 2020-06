FC Roskilde er ikke tilfredse med at skulle betale 338.000 kroner til tidligere cheftræner Christian Lønstrup.

FC Roskilde vil anke Retten i Roskildes dom, efter at retten dømte, at klubben skal betale 333.800 kroner for opsigelsen af Christian Lønstrup som cheftræner i FC Roskilde.

Det bekræfter direktør for FC Roskilde Carsten Salomonsson.

- Vi er ikke enige i beslutningen, siger han.

Retten afgjorde onsdag, at Christian Lønstrup blev uretmæssigt fyret som cheftræner i klubben. Det skete, efter at han angiveligt havde anklaget sine spillere for matchfixing.

Retten mener, at Christian Lønstrup var i sin gode ret til at bringe matchfixing op for spillerne. Retten finder ikke grund til at sige, at Christian Lønstrup selv skulle have sagt op.

- Vi er uenige i hele dommen, siger Carsten Salomonsson.

