Efter en dramatisk uge i FC Nordsjælland, stod Flemming Pedersen i spidsen for klubben.

Mandag sagde Kasper Hjulmand nemlig farvel til nordsjællenderne, mens Flemming Pedersen overtog cheftrænerstolen.

Flemming Pedersen fik et fint resultat med en uafgjort mod de forsvarende mestre fra FC Midtjylland. Han fortæller, at kampen var en god oplevelse.

»Den (dagen, red.) har været fin. Som sagt er det ikke noget nyt. Jeg har kun prøvet det tre gange tidligere i Superligaen,« siger han til TV 3 Sport og uddyber:

»Jeg her vant til at arbejde med drengene til daglig, så der er ikke noget der.«

Flemming Pedersen var før rollen som cheftræner teknisk direktør i klubben.

»Jeg er mest rolig på sidelinjen, så det har jeg det rigtig dejligt med,« sagde han til TV 3 Sport om kampen.

Som kampen skred frem, blev FC Nordsjælland presset i bund. Det bemærkede Pedersen også til sine spillere i omklædningsrummet.

»Jeg sagde til dem, at vi kom afsted med et godt resultat, og så må vi kigge lidt mere på præstationen,« siger han til TV-kanalen og forklarer, at han er tilfreds med resultatet, mens spillede haltede til tider.

»Der er noget at tage fat på,« sagde han blandt andet.

FC Nordsjælland ligger sidst i mesterskabsslutspillet, mens FC Midtjylland lige nu ligger nummer ét.

FC København spiller dog i morgen, og kan efter dagens resultat bringe sig tre point foran, hvis de vinder over Esbjerg.