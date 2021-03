Efter to et halvt år i FC Nordsjælland skifter Isaac Atanga med øjeblikkelig virkning til FC Cincinnati.

FC Nordsjælland må fremover klare sig uden den ghanesiske angriber Isaac Atanga.

Atanga skifter med omgående virkning til FC Cincinnati, som spiller i den bedste amerikanske liga, MLS.

Det oplyser FC Nordsjælland på klubbens hjemmeside.

Træner Flemming Pedersen giver Atanga pæne ord med på rejsen over Atlanten.

- Isaacs udvikling hos os har været fantastisk. Det var ikke tydeligt at se, at han ville blive superligaspiller i FCN for godt to år siden.

- Inden han kom til vores U19-hold, var vi bestemt ikke sikre på, at Isaac ville nå hele vejen, men hans evne til at selvtræne, til at lytte og til at blive bedre er imponerende, siger Flemming Pedersen.

Isaac Atanga kom for to et halvt år siden til FC Nordsjælland fra Right to Dream-akademiet i Ghana.

Han blev noteret for 55 superligakampe og 11 mål i den bedste danske fodboldrække.

- Jeg føler, det er et stort skridt for mig og min karriere at tage til USA og MLS, som jeg har hørt meget godt om fra andre ghanesere og tidligere elever fra Right to Dream, som allerede spiller derovre nu, siger Isaac Atanga.

