Et tidligt rødt kort blev udslagsgivende, da FC Nordsjælland vandt 1-0 på udebane over AGF i en uskøn affære.

FC Nordsjælland kunne fejre holdets første sejr i år, da Farum-klubben onsdag aften slog AGF 1-0 i Aarhus i Superligaens 19. spillerunde.

Kampens højdepunkter fandt alle sted inden for det første kvarter, hvor dommeren først tildelte et rødt kort efter et kig på VAR-skærmen, og forsvarsspilleren Ulrik Yttergård Jenssen derefter bragte FCN i front.

AGF-lejren var højlydt utilfredse med dommer Morten Krogh undervejs, og i særdeleshed ved tildelingen af det røde kort i kampens sjette minut fik frustrationerne frit løb.

Kampens resultat ændrer ikke meget ved stillingen, ud over at FCN har skabt mere luft ned til nedrykningsstregen og lokalrivalerne fra Lyngby.

Knap var kampen kommet i gang, før dommeren ændrede ved antallet af spillere på banen. AGF-forsvareren Bubacarr Sanneh fik vist det røde kort efter en voldsom tackling på FCN-offensivspilleren Ibrahim Sadiq.

Det røde kort blev uddelt, efter at dommer Morten Krogh havde set situationen efter på VAR-skærmen. Beslutningen vakte mildest talt ikke begejstring hos AGF-lejren, der følte sig bortdømt.

Udvisningen blev kampafgørende, og det var derfor ikke overraskende, at FCN bragte sig i front efter et lille kvarter ved norske Ulrik Yttergård Jenssen på et hovedstød.

Herefter var spillet uskønt med mange frispark, og ingen af holdene kom for alvor frem til store chancer. Det uskønne spil fortsatte langt ind i anden halvleg.

Hen imod slutningen lykkedes det AGF at etablere et nogenlunde pres, men FCN holdt stand og kunne derfor for første gang siden november smage sejrens sødme.

/ritzau/

