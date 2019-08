Fire spillere fra FC Nordsjælland var med i den første U21-landsholdstrup under Albert Capellas.

FC Nordsjælland er fortsat klubben, der leverer flest spillere til Danmarks U21-landshold i fodbold.

Det er på trods af, at tre af de fem FCN-spillere, der var med til EM denne sommer, enten nu er blevet for gamle til at spille for holdet eller har skiftet klub i dette transfervindue.

Således var der fire nuværende FCN-spillere iblandt, da U21-landsholdets nye træner, spanieren Albert Capellas, mandag udtog sin første trup.

Han entrerede scenen med et "velkommen, alle sammen" på hæderligt dansk og satte siden navne på spillerne, der skal mødes næste mandag for at være sammen i ni dage.

6. september gælder det en testkamp mod Ungarn i Aalborg, fire dage senere gæster Rumænien samme by i den første kamp i EM-kvalifikationen.

- Jeg har set rigtig mange kampe med Steffen Højer (ny assistenttræner, red.) på tv og på stadioner og har på den baggrund udtaget truppen.

- Vi vil gerne skabe vores egne idéer og stil og være os selv i måden at scoute på. Vi vil gerne spille med stor energi og bevæge bolden hurtigt, fortæller Albert Capellas.

Han ser frem til at samle spillerne for første gang.

- Jeg er glad for, at vi skal være sammen i ni dage uden at skulle rejse. Én ting er at se dem spille på tv eller stadion. Man skaber først relationerne i virkeligheden, pointerer Capellas.

Fra FC Nordsjælland udtog han målmand Peter Vindahl Jensen, Jacob Steen Christensen, Mikkel Damsgaard og Magnus Kofod. Der var også plads til Victor Nelsson og Andreas Skov Olsen, der netop har forladt FCN til fordel for FC København og Bologna.

Nu venter en EM-kvalifikation frem mod slutrunden i 2021, hvor modstanderne er Rumænien, Ukraine, Finland, Nordirland og Malta. Kun etteren er sikker på en EM-billet, men toeren kan også bane sig vej.

- Det bliver et tæt løb. Rumænien har lige været i semifinalen ved EM og bliver en hård modstander, selv om holdet mister nogle spillere. Der kommer en ny generation. Ukraine bliver også en svær modstander, siger Capellas.

Her følger truppen i sin helhed:

Målmænd:

* Peter Vindahl Jensen (FCN).

* Oliver Christensen (OB).

Markspillere:

* Frederik Alves (Silkeborg).

* Malte Amundsen (Vejle).

* Daniel Anyembe (Esbjerg).

* Andreas Poulsen (Mönchengladbach).

* Luka Racic (Brentford).

* Victor Nelsson (FC København).

* Mads Roerslev (Brentford).

* Jacob Steen Christensen (FC Nordsjælland).

* Mikkel Damsgaard (FC Nordsjælland).

* Morten Hjulmand (Admira Wacker).

* Nikolai Laursen (FC Emmen).

* Jacob Lungi Sørensen (Esbjerg).

* Magnus Kofod Andersen (FC Nordsjælland).

* Nikolas Nartey (FC Köln).

* Jacob Bruun Larsen (Borussia Dortmund).

* Anders Dreyer (Heerenveen).

* Carlo Holse (FC København).

* Victor Jensen (Ajax).

* Jens Odgaard (Heerenveen).

* Andreas Skov Olsen (Bologna).

/ritzau/