Et meget seværdigt opgør mellem FC Nordsjælland og Brøndby endte søndag 2-2 foran tomme tribuner i Farum.

Ingen tilskuere fik lov at overvære det på nærmeste hold, men FC Nordsjælland og Brøndby leverede søndag aften forrygende underholdning.

Opgøret i 3F Superligaen sluttede 2-2, men frygten for spredning af coronavirus gjorde, at Divisionsforeningen i fredags besluttede, at alle fodboldkampe i landets bedste to rækker skal spilles for tomme tribuner i resten af marts.

Brøndby spillede en glimrende første halvleg og var foran 2-1, men FCN kæmpede sig godt tilbage efter pausen.

Pointdelingen betyder, at Brøndby på fjerdepladsen har 39 point, mens FCN er et enkelt point efter på femtepladsen.

Der resterer blot to kampe af grundspillet, og begge hold kan dermed selv afgøre, om de skal slutte i top-6 eller ej.

Brøndby greb taktstokken fra første fløjt, og de blå-gule skulle blot bruge seks minutter på at tage føringen, da 18-årige Anis Ben Slimane scorede sit første superligamål efter et veludført hjørnespark.

Brøndby forsvarede sig i første halvleg fornemt og tillod ikke FCN at få gang i det velkendte hurtige kombinationsspil.

Syv minutter før pausen fik FCN dog et frispark på kanten af feltet, og det smækkede formstærke Mikkel Damsgaard direkte i kassen til 1-1.

Dybe stikninger mod den lynhurtige angriber Simon Hedlund var et våben, som Brøndby ofte brugte, og sådan én gav pote i det 44. minut, hvor Samuel Mraz bankede Brøndby på 2-1.

FCN fik bedre fat efter pausen, og efter en times spil bragte Isaac Atanga balance i regnskabet med målet til 2-2 efter en god aktion.

Værterne pressede på i kampens afslutning, men aldrig passeret Brøndby-målmand Marvin Schwäbe for tredje gang.

FCN's forbandelse mod Brøndby fortsætter dermed, da Farum-klubben nu ikke har slået de blågule i de seneste ni forsøg.

/ritzau/