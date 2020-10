Schweiziske Johan Djourou, der fra 2004 til 2014 var ejet af Arsenal, skal fremover tørne ud i Superligaen.

FC Nordsjælland har krydret defensiven med en særdeles erfaren herre på transfervinduets sidste dag.

Superligaklubben oplyser på sin hjemmeside, at den har skrevet en toårig kontrakt med den 33-årige schweizer Johan Djourou. Midterforsvareren var fra 2004 til 2014 ejet af Arsenal, som han nåede at spille 144 kampe for.

Djourou tørnede ligeledes ud for Hamburger SV (HSV) fra 2014 til 2017 og er noteret for 104 optrædener for klubben i Bundesligaen.

Nu gælder det altså Superligaen for Djourou, der har været arbejdsløs, siden hans kontrakt med Neuchatel Xamax i hjemlandet udløb i august.

- Johan Djourou har et fortjent ry som en topspiller og ledertype, og han kan bidrage til vores ambitionsniveau i 3F Superligaen over de næste to sæsoner, siger sportschef Jan Laursen på FCN's hjemmeside.

- Vi er fokuserede på at indfri vores sportslige målsætninger og samtidig skabe det bedst mulige miljø omkring vores unge spillere med det internationale potentiale, vi føler, de har. Vi tror på, at Johan kan hjælpe og bidrage på begge områder.

I marts var Djourou en af ni spillere i den schweiziske klub Sion, der blev fyret efter at have nægtet at gå ned i løn under coronapandemien.

Ud over ophold i Arsenal, HSV, Sion og Neuchatel Xamax har Johan Djourou, der er født i Elfenbenskysten, også spillet for Birmingham, Hannover 96, tyrkiske Antalyaspor og italienske Spal.

Projektet i FCN i sig selv var helt sikkert en stor grund til, at jeg gerne ville komme her. Idéen om at udvikle sig selv som menneske, som gruppe og hele filosofien i klubben var en stor faktor for mig i min beslutning, siger Johan Djourou på FCN's hjemmeside.

- Den uge, jeg var på besøg, bekræftede mig i, at det her var det sted, hvor jeg ville høre til.

På dette tidspunkt i karrieren havde jeg flere muligheder. Jeg kunne have valgt pension eller store penge. Men hvad er det vigtigste? For mig var det at finde et match i værdisæt og idéer. I FCN ved jeg, jeg kan bidrage, men jeg kan også selv udvikle mig. For selv om jeg ikke er ung længere, kan jeg stadig lære. Miljøet i FCN inspirerer mig.

Djourou fik debut på det schweiziske landshold i 2006 og har i alt spillet 76 landskampe. Den seneste optræden var i 2018.

/ritzau/