Velkommen til.

Det er budskabet i den lille film, som FC Nordsjælland har lavet for at byde Esbjerg fB og deres fans velkomne på Right to Dream Park på søndag.

»Vi ved, at I har god smag i fodbold. Og selvfølgelig elsker I Finland.«

Sådan starter videoen, som selvfølgelig har ingen andre end FC Nordsjællands finske midtbanespiller Oliver Antman i hovedrollen (se video nedenunder)

Kære @EsbjergFB fans,

Vi glæder os som altid til jeres besøg, og da vi ved Halstinho er the man i Vestjylland, hylder vi på søndag jeres magiker med finsk tema på udebane-afsnittet Præsenteret af vores egen finske Messi Oliver Antman Nähdään!

Billet: pic.twitter.com/z8xxPh8scj — FC Nordsjælland (@FCNordsjaelland) July 26, 2019

»På søndag vil vi dele denne passion med jer og få jer til at føle jer velkomne,« siger Antman i videoen.

Herefter viser han altså nogle af de bedste ting fra Finland, som ifølge videoen er den berømte lakridspibe, finsk landbrød og det, som ifølge Antman gør finerne så charmerende, nemlig vodka.

Han lover endda, at der vil ligge en flaske vodka klar til esbjergenserne i omklædningsrummet på søndag.

Der bliver i hvert fald god stemning på lægterne, når FC Nordsjælland tager imod Esbjerg fB på søndag klokken 14.