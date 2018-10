Der var kage, kaffe og glæde, og FC Midtjyllands mentaltræner, B.S. Christiansen, var til stede.

Ja, alle var glade, da FC Midtjylland præsenterede deres nye træner, 50-årige Kenneth Andersen, onsdag eftermiddag på MCH Arena i Herning.

Ansættelsen skete, efter Jess Thorup har skrevet under med den belgiske klub Gent.

Og som det så ofte er i den midtjyske fodboldklub, så valgte man at finde en afløser fra egne rækker.

Kenneth Andersen er blevet udstyret med en tre-årig kontrakt og er dermed manden, der skal tage FC Midtjylland mod 'det næste step', som både administrerende direktør Claus Steinlein og sportschef Svend Graversen udtrykte det under dagens pressemøde.

Claus Steinlein er ikke overraskende tilfreds med at have ansat Kenneth Andersen.

»Hans personlighed er fantastisk. Han arbejder hårdt, han har en god balance mellem at være tæt på spillerne og stille krav. Og så har han en enorm vindervilje. Han siger sin mening og vil vinde. Når man har vundet U19-DM fem gange, så har man været god til at få marginalerne på sin side,« siger Claus Steinlein.

Claus Steinlein er ikke bekymret over at ansætte en træner, der er forholdsvis uprøvet på seniorplan.

»Det sker ofte i blandt andet Tyskland. Det er Jürgen Klopp et eksempel på. Det er helt naturligt i udlandet, og det tror jeg også, det bliver i Danmark på sigt, og der er vi måske bare nogle af dem, der først tager chancen,« siger Steinlein.

Claus Steinlein bedyrede under dagens præsentation, at han gerne så FC Midtjylland finde en Alex Ferguson; en som kan være i klubben i rigtig mange år.

Hvad skal han opnå for jer, før han kan blive som den Ferguson, du gerne vil have?

»Først og fremmest skal vi se, at holdet udvikler sig,« siger han og tilføjer:

»Jeg forventer, at når vi snakker sammen om to-tre år, så har vi hvert år puttet fem til ti procent på udviklingen, og forhåbentlig står vi i et (europæisk, red) gruppespil og med en eller to pokaler. Det er det, jeg forventer. Men vi skal i gruppespil. Vi spiller for at komme i gruppespil, og vi spiller for at vinde pokaler, sådan er det.«

Kenneth Andersen er sikker på, at han har evnerne til at føre holdet videre:

Du har aldrig trænet et seniorhold på det her niveau og siger, det ikke er en udfordring som sådan, men er der ikke en stor forskel på at træne U19 og Superligaspillere?

»Selvfølgelig er der en forskel, men jeg tror meget på, at det handler om ens tilgang til menneskerne. Selvfølgelig skal tilgangen være anderledes, hvis en spiller bliver hentet hjem fra udlandet og så videre,« siger han og tilføjer:



»Det er vigtigt at komme tæt på spillerne. Det er fodboldspilleren og mennesket, vi skal se. Vi skal motivere dem. Ærlighed er vigtigt for mig, og spillerne skal vide, hvad de får. Jeg siger tingene, som de er, men de får det serveret på en ordentlig måde.«

Til dagens pressemøde fortalte Claus Steinlein desuden, at Kenneth Andersen har været indirekte med til at sælge spillere for op mod 300 millioner kroner.

Kenneth Andersen har andel i at føre spillere som Simon Kjær, Winston Reid, Erik Sviatchenko, Joachim Andersen, Rasmus Nissen, Pione Sisto, Mikkel Duelund, Andreas Poulsen og Viktor Fischer frem.