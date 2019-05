FC Midtjylland vinder klubbens første pokaltitel ved at slå Brøndby i straffesparkskonkurrence.

Femte gang var lykkens gang for FC Midtjylland. Fredag vandt holdet pokalfinalen over Brøndby i Parken i København.

Sejren blev forløsningen for FCM, der fire gange tidligere har stået i finalen uden at vinde. To af gangene var det Brøndby, der tog pokalen for næsen af midtjyderne.

Kampen endte 1-1 i ordinær spilletid og måtte ud i forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence, før den blev afgjort.

Her blev FCM-keeper Jesper Hansen helten, da han snuppede to af Brøndbys forsøg, mens midtjyderne selv satte fire i kassen, og så var FCM's første pokalmesterskab i historien en realitet.

Det lykkedes hverken FCM eller Brøndby at nå helt til tops i Superligaen i denne sæson, og derfor var motivationen i top hos begge hold for at få en titel med på sommerferie.

Det var tydeligt fra kampens start, hvor spillerne ivrigt kæmpede om hver en bold.

Allerede efter seks minutter gav det gevinst til FCM.



Et frispark blev sendt ind i Brøndby-feltet, hvor FCM's Kian Hansen fik fat på returen og sendte et hårdt skud afsted, der ramte en Brøndby-spiller på vej i mål, og så var midtjyderne på sejrskurs.

Få minutter senere var Midtjylland på rov igen. Et indlæg endte hos en helt fri Paul Onuachu foran Brøndbys mål, men angriberen headede bolden ved siden af.

Mens Midtjylland havde det spillemæssige overtag i kampens indledende periode, var det på lægterne et klart overtal af Brøndby-tilhængere, der holdt gang i festen.

Efter en sløj sæson i ligaen, hvor Brøndby i øjeblikket ligger nummer fem, trængte de til opmuntring, og 21 minutter inde i pokalfinalen fik de noget at juble over.

Dominik Kaiser fik fint tæmmet et indlæg fra Kamil Wilczek nede bag FCM-forsvaret, og alene med målmanden hamrede Kaiser bolden i mål til 1-1.

Efter en halv times spil blev Paul Onuachu nedlagt i Brøndby-feltet, men hvad der så ud til at være et straffespark, endte i stedet med et gult kort til FCM-angriberen for film.

På tv-billederne lignede det en klar fejldom fra dommer Peter Kjærsgaard, da Brøndbys Paulus Arajuuri fik sat en tackling direkte på Onuachus ben.

Begge hold havde herefter hver et par fine chancer, men skarpheden manglede, og ved pausen stod det derfor helt lige.



Skarpheden manglede også i anden halvleg, der ellers bød på flere store chancer til begge hold.

Den første tilfaldt FCM efter 70 minutter, hvor Gustav Wikheim efter nogle drømmedriblinger, der satte flere Brøndby-spillere, sendte et indlæg afsted, som Frank Onyeka var millimeter fra at få panden på.

Få øjeblikke efter var det så Brøndby, der på mirakuløs vis ikke lykkedes med at score efter at have sat både flere forsvarsspillere og FCM-målmand Jesper Hansen.

Fem minutter før tid var det så tæt på, som det næsten kunne være for FCM. Wikheim hamrede et skud afsted, der ramte overliggeren.

Men målene udeblev både i anden halvleg og i den forlængede spilletid, og så måtte det hele afgøres i straffesparkskonkurrence.

Jesper Hansen var tilbage i FCM-målet efter at have siddet ude i søndagens opgør mod FC København efter en tragedie i den nærmeste familie.

Keeperen snuppede det første og fjerde Brøndby-forsøg, og da midtjyderne selv scorede på fire af de fem forsøg, blev klubbens første pokalmesterskab en realitet.

/ritzau/