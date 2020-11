Tre kampe, nul point.

Det er midtvejsstatus for FC Midtjylland i Champions League-gruppespillet før onsdagens udekamp mod Ajax.

Men selv om hollænderne sammen med Liverpool og Atalanta er stukket af i kampen om avancement, har midtjyderne ikke opgivet drømmen om at spille europæisk fodbold på den anden side af nytår.

FC Midtjylland-træner Brian Priske er dog også realistisk.

»Fra vi så puljen med de tre - hvis ikke monsterhold - så tre store hold i europæisk fodbold, kunne vi se, at det var en stor opgave. Men vi er ambitiøse i FC Midtjylland, og vi lægger os ikke bare ned, fordi vi kommer ind i Champions League. Vi prøver at sende et signal om, at vi er ærgerrige og sultne efter at vinde. Vi stiler højt efter også at spille fodbold i Europa efter jul.«

»Når det så er sagt, handler det om at præstere i morgen (onsdag, red.) og levere over 90 minutter. Forhåbentlig er der point på kontoen, og så må vi se, når vi har spillet den sidste kamp mod Liverpool,« siger FCM-træneren på et pressemøde tirsdag.

Efter lussingen mod Atalanta i åbningskampen og nederlaget til Liverpool på Anfield havde midtjyderne store forhåbninger om point i hjemmekampen mod Ajax i begyndelsen af november.

Hollænderne kom hurtigt på 2-0, men midtjyderne svarede igen med et stort pres og en scoring, der dog ikke kastede point af sig.

Men præstationen giver anfører Erik Sviatchenko tro på mere.

»Det er det, vi skal have i hovederne. Vi skal ikke være bange for at gå ud og mose igennem. Vi har niveauet til det, og vi har mulighederne. Vi har evnerne til at adaptere til det her høje niveau. Det har vi vist over en del kampe - også i kampagnen op til gruppespillet,« siger forsvarskaptajnen.

Brian Priske har tænkt sig at angribe de sidste tre kampe på samme måde som de første tre.

»Det vigtigste er, at vi gør det på vores måde. Så er det klart, at vi gerne skal tage nogle af de erfaringer med, som vi sidder og nævner.«

» Vi skal gerne have tilpasset os nogle af de ting, vi ved, der er påkrævet i Champions League. Det er nogle små nuancer, der måske gør, at vi hiver point med hjem. For det er det, der er målet. Vi skal have point på kontoen,« siger han.

Kampen mellem Ajax og FC Midtjylland spilles i Amsterdam onsdag klokken 21.

/ritzau/