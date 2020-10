0-4-nederlaget mod Atalanta har rustet FC Midtjylland til kampen mod Liverpool tirsdag i Champions League.

FC Midtjylland fik ikke nogen drømmestart på deres Champions League-eventyr, da holdet tabte med 0-4 på hjemmebane mod italienske Atalanta i onsdags.

Tirsdag kommer der en ny mulighed i turneringen, når de engelske mestre Liverpool venter på deres legendariske hjemmebane, Anfield.

Her skal lærepengene fra opgøret mod Atalanta bruges til at levere en bedre præstation, fortæller FCM-træner Brian Priske.

- Vi tager noget erfaring med i forhold til tempo og spændingsniveauet. Vi skal se på, hvor vi laver fejl, og hvor vi skal lave dem, hvis det endelig skal være. De fejl, vi lavede i første halvleg mod Atalanta, forventer jeg ikke, vi laver igen, siger Brian Priske.

Liverpool skal derfor ikke forvente at komme til sejren på tirsdag, medmindre de folder sig ud og viser deres kvalitet.

- Jeg synes, når vi kigger chancerne igennem fra Atalanta, så kommer de ofte, når vi er på bolden og mister den, fordi vi træffer mærkelige beslutninger. Måske fordi vi var mærket af presset. Jeg forventer, vi gør det endnu sværere for Liverpool. Hvis de skal lave chancer mod os, så skal det være fordi, de viser deres kvalitet.

FC Midtjylland overtog lørdag aften førstepladsen i Superligaen, da midtjyderne besejrede Brøndby med 3-2. Der kom dog malurt i bægeret, da holdets førstemålmand, Jesper Hansen, blev udskiftet med lyskeproblemer.

- Jeg mærker et lille riv i lysken. Lige da jeg går ud, så tænker jeg mit. Jeg ved ikke, hvad omfanget af skaden er, men jeg er fortrøstningsfuld og håber, at det ikke er så slemt, som jeg lige mærker det, siger Jesper Hansen.

Det bekymrer dog ikke Brian Priske, der har fuld tiltro til reservekeeperen Mikkel Andersen, hvis Jesper Hansen ikke bliver klar til Liverpool-kampen.

- Det er faktisk ikke noget, der bekymrer. Det er ærgerligt for Jesper og for os, men jeg prøver ikke at bekymre mig for meget. Hvis Jesper ikke er klar, så ved jeg, Mikkel kommer til at spille en god kamp tirsdag, siger Brian Priske.

Det sidste hold i FCMs Champions League-gruppe er hollandske Ajax.

/ritzau/