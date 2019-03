Han har været hos midtjyderne næsten hele sin karriere.

Både som spiller og nu som assistenttræner.

Nu har FC Midtjylland belønnet Kristian Bach Bak med en aftale, der gælder de næste fem år.

»Jeg befinder med fantastisk godt i en klub, som hele tiden tænker innovativt og sætter nye ting i gang. Jeg er afklaret omkring min rolle, og jeg ved, hvad jeg kan og skal bidrage med i den rolle, jeg har,« siger 36-årige Kristian Bach Bak i en pressemeddelelse, som klubben har sendt ud.

Transfervinduet kigger blandt andet på Kasper Hjulmands pludselige stop i FCN, og derudover er der Brøndby-snak, Robert Skov og Andreas Skov Vis mere

»Den lange kontrakt er et udtryk for, at vi fortsat gerne vil hinanden. Vores samarbejde i staben omkring holdet kører perfekt, og jeg er sindssyg glad for den nye aftale,« siger FC Midtjyllands assistenttræner videre

Også sportschef Svend Graversen er begejstret over aftalen.

»Kristian har jo et indgående kendskab til klubben og dens kultur samt værdier, og vi glæder os meget over, at vi fortsat får glæde af Kristians kompetencer. Vi ser også frem til, at vi sammen skal udvikle ham yderligere som det store trænertalent, han

er, og han har klaret overgangen fra spiller til træner fremragende,« siger Svend Graversen i pressemeddelelsen.

Kristian Bach Bak spillede mere end 300 kampe FC Midtjylland, inden han i sommeren 2016 stoppede sin aktive karriere.

Siden da har han været tilknyttet som assistenttræner. Bach Bak var også et smut forbi hollandske Herenveen, da han spillede.

FC Midtjylland ligger nummer to i Superligaen.