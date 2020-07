En straffesparkscoring, et drømmemål og et fornemt punktum sørgede for, at FC Midtjylland vandt mesterskabet.

For tredje gang i klubbens historie er FC Midtjylland dansk mester i fodbold.

Det blev en kendsgerning torsdag aften, da Superligaens suveræne førerhold vandt 3-1 over de nærmeste guldrivaler fra FC København efter en stor anden halvleg.

Før pausen bragte Mohamed Daramy ellers FCK foran, men Midtjyllands Sory Kaba udlignede på et straffespark, før Anders Dreyer med et drømmemål bragte FCM foran, og Awer Mabil lukkede kampen.

Superliga-kamp mellem FC Midtjylland og FC København på MCH Arena i Herning, torsdag den 9. juli 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Superliga-kamp mellem FC Midtjylland og FC København på MCH Arena i Herning, torsdag den 9. juli 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen

Med det midtjyske mesterskab har FCM og FCK fordelt de seneste seks sæsoners mesterskaber mellem sig med tre til hver.

FCK kan trods det tabte guld glæde sig over, at AGF på tredjepladsen tabte til AaB og dermed ikke kom tættere på sølvet. FCK har fortsat fire point ned til AGF.

For FCM kunne guldet næppe være sikret på bedre vis.

Alt var kørt i stilling til at gå op i en højere enhed for klubben, som havde fået lov til at lukke 4800 tilskuere ind på et solbeskinnet MCH Arena.

Superliga, FC Midtjylland vs. FCK. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Superliga, FC Midtjylland vs. FCK. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Det var første gang efter coronapausen, at så mange mennesker var samlet på stadion i Herning, og det mindede langt hen ad vejen om en helt normal fodboldkamp.

Der blev jublet, når modstanderen tabte bolden. Der blev buhet, når dommeren efter hjemmefansenes mening begik fejl, og der blev sukket, når bolden gik ind i eget net.

Det oplevede Midtjylland-fansene midtvejs i første halvleg, da Mohamed Daramy prikkede bolden i nettet ved bageste stolpe efter et drilsk hjørnespark.

Forinden havde FCK været toneangivende og tvunget værterne langt tilbage på banen.

Superliga, FC Midtjylland vs. FCK. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Superliga, FC Midtjylland vs. FCK. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Det var særlig farligt, når uruguayanske Guillermo Varela slog indlæg i feltet fra højre side. Og efter få minutter burde københavnerne nok være kommet foran, da Jonas Wind og Mikkel Kauffman i fællesskab fik ødslet en stor chance væk i feltet.

FC Midtjylland blev også nærgående indimellem, men det skete oftest ved langskud. Hjemmeholdet følte sig snydt for et straffespark kort efter FCK's scoring, da Carlos Zeca ramte Awer Mabil, som faldt til jorden i feltet.

Fløjten forblev dog tavs hos dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt.

Med lidt mere kynisme kunne FCK have udnyttet nogle af FC Midtjyllands personlige fejl, men 1-0 var stillingen ved pausen.

Superliga, FC Midtjylland vs. FCK. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Superliga, FC Midtjylland vs. FCK. Foto: Jens Nørgaard Larsen

FC Midtjylland kom ud til anden halvleg med et andet udtryk, og pludselig var det FCK, der var på hælene.

Der var spillet en time, da Varela smed bolden væk højt oppe på banen. Anders Dreyer satte i fart, og inde foran mål blev Mikael Anderson væltet af Zeca.

Denne gang blev straffesparket fløjtet, og Sory Kaba udlignede med en knaldhård inderside.

Evander gjorde comeback hos FC Midtjylland, mens uret tikkede ned til guldfest, men tilskuerne turde tydeligvis ikke juble for tidligt.

Med ti minutter igen kunne jublen dog for alvor bryde ud. Anders Dreyer tog chancen langt udefra og hamrede bolden op i hjørnet til 2-1.

Og bare tre minutter senere lukkede Mabil kampen med et skud, der via overliggeren fandt nettet og satte ekstra tryk på guldfesten.

/ritzau/