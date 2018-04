Får Brøndby mere anerkendelse for deres resultater, end FC Midtjylland gør?

De ligger side om side i toppen af Superligaen, og de har begge leveret store resultater og flotte comebacks i vigtige kampe.

Så hvorfor bliver der ikke snakket mere om FC Midtjylland? Det er et af de spørgsmål, der bliver stillet blandt FC Midtjylland-spillerne i forhold til guldkampen i Superligaen. I et interview med Canal 9 udtaler et par af Midtjylland-spillerne, at de ikke føler, at de får den anerkendelse, som deres resultater fortjener.

Hør hele interviewet med FC Midtjylland-spillerne Mikkel Duelund, Erik Sviatchenko og Jakob Poulsen om guldkampen i Superligaen, Brøndby mod FC Midtjylland, her.