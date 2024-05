FC Midtjylland fik blot uafgjort mod Silkeborg, men det var nok til at vinde guld, da Brøndby samtidig tabte.

FC Midtjylland er mester for fjerde gang efter en dramatisk sidste runde, der vil gå over i dansk fodboldhistorie.

Midtjyderne var søndag bagud 0-2 på hjemmebane til Silkeborg, men formåede at vende opgøret i begyndelsen af anden halvleg og få 3-3.

Samtidig havde de brug for hjælp fra AGF, som besøgte Brøndby, og da aarhusianerne vandt 3-2, strøg FC Midtjylland til tops i den hæsblæsende afslutning.

Det nåede at vende mange gange i løbet af aftenen, men da meldingen om Brøndbys nederlag til sidst tikkede ind, og kampen sluttede i Herning, eksploderede MCH Arena i jubel.

FC Midtjylland havde næppe troet, at et enkelt point var nok, og jagtede derfor scoringerne fra start.

Værterne kom da også blæsende ud med flere gode chancer til følge, efter at tågen fra de mange romerlys havde lagt sig, men effektiviteten var komplet fraværende.

Den havde Silkeborg til gengæld medbragt.

Angriberen Tonni Adamsen tog chancen med et langskud, da den bød sig et godt stykke uden for feltet, og han åbnede scoringen på flot vis.

De sorte skyer begyndte i mere end en forstand at blæse ind over Herning.

Brøndby var foran i egen hule, og da Oliver Sørensen helkiksede en clearing på et indlæg, stod det pludselig 2-0 til Silkeborg.

FC Midtjylland var nede i et hul efter selvmålet, men det var nu ikke, fordi evnen til at komme frem til mulighederne manglede.

De offensive folk brændte chancer på samlebånd og efterlod en flok piftende tilskuere, da de gik ud i omklædningsrummet med stærkt begrænsede guldchancer.

Så ændrede fortællingen ellers karakter, og fra minut 46 til 52 gik stillingen på utrolig vis fra 0-2 til 3-2.

Den manglende skarphed fra første halvleg blev afløst af stor koldblodighed fra de midtjyske skytter, som vendte det hele på hovedet.

I pausen var Aral Simsir kommet ind, og han gjorde med det samme ondt på Silkeborgs forsvar.

Den rapfodede kreatør kom til baglinjen og fandt Paulinho, som serverede den på et sølvfad for Franculino.

Den formstærke angriber tændte en gnist med sin reducering, og så gik det stærkt.

Få minutter senere var Ola Brynhildsen på pletten med målet til 2-2, og da Simsir selv lagde bolden kontrolleret i mål langs jorden kort efter, var værterne foran.

Nu handlede det for FC Midtjylland om at køre sejren hjem og have mere end et halvt øje på situationen i Brøndby.

Mens AGF kom foran 3-2, lykkedes det Silkeborg at udligne. På en frisparkskombination hamrede Callum McCowatt bolden i det lange hjørne, og så var spændingen i den grad tilbage.

Brøndbys kamp sluttede, og FC Midtjylland havde i tillægstiden en gylden mulighed for at lukke ballet. Oliver Sørensen brændte dog på noget nær frit mål, men det forhindrede ikke midtjyderne i at trække det længste strå.

