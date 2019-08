Trods 40 minutter i undertal lykkedes det FC Midtjylland at slå AaB 1-0 på en sen scoring.

FC Midtjylland var i undertal i størstedelen af anden halvleg, men slog alligevel AaB med 1-0 i fjerde spillerunde af 3F Superligaen søndag aften.

I det 89. minut sendte FC Midtjyllands midtbanespiller Evander Ferreira et frispark direkte i mål, og scoringen forblev kampens eneste.

Kampen var en dramatisk en af slagsen, og dommer Morten Krogh kom i fokus med flere tvivlsomme kendelser, der gik imod midtjyderne.

Kampens indledning var hektisk og bød på to underkendte scoringer for offside, én til hvert mandskab. Det skulle vise sig at blive en forsmag på en dramatisk affære.

Efter 25 minutter udmøntede det gode AaB-spil sig i et tvivlsomt straffespark, som angriber Tom van Weert misbrugte.

Første halvleg blev generelt spillet i et højt tempo, og der var god tænding på banen, men som halvlegen nærmede sig sin afslutning faldt tempoet, og de to mandskaber gik til pause med 0-0 på tavlen.

Hjemmeholdet åbnede anden halvleg stærkt, men efter 54 minutter blev betingelserne svære for FC Midtjylland, da forsvarsspilleren Erik Sviatchenko blev vist ud efter sit andet gule kort i kampen.

Det blev starten på en dramatisk fase af kampen, hvor dommer Morten Krogh kom i fokus, da han efter 64 minutter underkendte en FCM-scoring for offside.

Det lignede en fejlkendelse og medførte da også vilde protester fra fans, spillere og trænere.

Det lignede en pointdeling, men et minut før tid sendte Evander et frispark i kassen til 1-0 og midtjysk jubel over tre point mere til kontoen.

Den normale FCM-anfører Jakob Poulsen var bænket fra start for fjerde superligakamp i træk.

FC Midtjylland har vundet sæsonens fire første kampe.

/ritzau/