Simon Kroon har bestået et lægetjek og er klar til at tørne ud for Allsvenskan-klubben Östersunds FK.

Herning. FC Midtjylland skiller sig af med svenske Simon Kroon, der fortsætter karrieren i Östersunds FK.

Det skriver den danske fodboldklub på sin hjemmeside.

25-årige Kroon har været hos de forsvarende danske mestre i halvandet år, men fik aldrig sit gennembrud i det midtjyske.

- Vi ønsker Simon held og lykke med de nye udfordringer i Östersunds FK. Han er en dygtig spiller i en god alder, og vi tror på, at han kommer til at gøre det rigtig godt i hjemlandet, siger FCM's sportschef, Svend Graversen.

Kroon blev hentet til FCM fra Sønderjyske sammen med Marc Dal Hende og Janus Drachmann. I Sønderjyske havde Kroon stor succes, og han var med til at vinde sølv i sæsonen 2015/16.

Han blev hentet til Haderslev-klubben igen i januar i år på en lejeaftale og nåede i alt 21 kampe i den forgangne sæson.

Östersunds FK markerede sig i sidste sæson i klubturneringen Europa League, da den svenske klub gik videre fra sin gruppe og efterfølgende blev slået ud af Arsenal.

I returopgøret på udebane mod London-klubben vandt svenskerne højst overraskende 2-1, men det var ikke nok til avancement.

I denne sæson ligger Östersunds FK på femtepladsen i den bedste svenske række, Allsvenskan, efter 14 kampe.

/ritzau/