FC Midtjylland har solgt den norske offensivspiller Gustav Wikheim til Al-Fateh FC i Saudi-Arabien.

Gustav Wikheim skifter Danmark ud med Saudi-Arabien.

FC Midtjylland oplyser søndag, at klubben har solgt den norske offensivspiller til Al-Fateh FC.

Wikheim har skrevet under på en treårig kontrakt med den saudiarabiske klub.

- Vi har haft en aftale med Gustav om, at vi skulle se på mulighederne, hvis der dukkede et økonomisk attraktivt tilbud op for begge parter, og det gjorde der med henvendelsen fra Al-Fateh FC, siger FCM-sportschef Svend Graversen i pressemeddelelsen.

Det oplyses ikke, hvor meget midtjyderne har fået for nordmanden, men Ekstra Bladet mener at vide, at saudiaraberne betaler 13 millioner kroner.

Gustav Wikheim kom til FC Midtjylland i sommeren 2016 fra belgiske Gent. I første omgang på lån, inden aftalen i sommeren 2017 blev permanent.

Siden har han spillet 116 kampe og scoret 23 mål for midtjyderne og undervejs vundet det danske mesterskab og den danske pokalturnering.

I pokaltriumfen tilbage i maj blev Wikheim kåret som årets pokalfighter.

- Gustav er en fantastisk fodboldspiller, og han er et enestående menneske - vi kommer utvivlsomt til at savne begge dele. Omvendt lever vi selvfølgelig op til den overenskomst, vi har indgået med ham, og derfor blev det til et salg, siger Svend Graversen.

Nordmanden selv ser frem til nye udfordringer.

- Jeg er et menneske, som gerne vil prøve noget nyt, og efter tre år i FC Midtjylland kom den mulighed, siger Wikheim i pressemeddelelsen.

- Jeg har haft fantastiske sæsoner i klubben, vi har vundet titler sammen, og jeg har lært mennesker at kende, som jeg vil huske resten af mit liv.

FC Midtjylland spiller søndag aften klokken 18 sin første superligakamp uden Gustav Wikheim, når Brøndby gæster MCH Arena i Herning.

