FC Midtjylland var for stærke for FCK, som blev sendt ud af Sydbank Pokalen med et 0-2-nederlag.

FC Midtjylland bookede torsdag aften en plads i Sydbank Pokalens kvartfinale på bekostning af FC København, som de danske mestre slog sikkert med 2-0 på hjemmebanen i Herning.

FCK-træner Ståle Solbakken havde valgt at skifte seks mand i startopstillingen i forhold til københavnernes seneste kamp i Superligaen, som blev vundet med 4-2 over AGF.

Omvendt stillede FC Midtjylland med stærkeste mandskab, og det blev udslagsgivende, da FCK havde det svært mod et godt organiseret hjemmehold.

Det startede skidt for gæsterne, da FCM-profilen Erik Sviatchenko bragte værterne foran med 1-0 allerede efter fem minutter. Målet faldt efter en af midtjydernes altid så farlige dødbolde.

FC Midtjylland var ikke i de store problemer i første halvleg, og der burde have stået 2-0 efter en halv times spil. Midtbanespilleren Evander Ferreira fik en stor chance, men brasilianerens afslutning gik lige akkurat forbi mål.

Der skete ikke yderligere i første halvleg, og de to mandskaber gik derfor til pause ved stillingen 1-0 til hjemmeholdet.

Gæsterne kom bedre ud til anden halvleg, og efter 56 minutter var FCK-angriber Pieros Sotiriou tæt på at udligne, men FCM-keeper Jesper Hansen reddede hovedstødsforsøget.

Fem minutter senere straffede FC Midtjylland gæsterne på en kontra, da kantspilleren Gustav Wikheim udnyttede en friløber til at sende midtjyderne på 2-0.

FCK-kantspilleren Rasmus Falk var tæt på at reducere for københavnerne med 20 minutter igen, men afslutningen gik forbi mål.

FCK pressede på for at komme tilbage i opgøret, men det lykkedes ikke, og københavnerne er dermed ude af pokalturneringen.

/ritzau/