25 millioner kroner. Så meget får FC Midtjylland ifølge direktør Claus Steinlein som belønning for, at klubben torsdag slog sig videre fra Europa Leagues gruppespil med en sejr på 2-0 over Sturm Graz.

Pengene er gode, og dem er klubben glade for, men det er ikke det vigtigste, slår den jyske købmand fast.

»Jeg er allermest stolt over, at vi går videre. Det er det, der betyder noget, og det er den overligger, vi har sat. Vi vil være top 50-klub, og det kræver nogle koefficientpoint, og i dag giver det to. Vi har været i europæisk gruppespil tre år i træk, og det er det, vi kæmper for,« siger Claus Steinlein og tilføjer:

»Så er det klart, at pengene er vi glade for selvfølgelig, men det er ikke dem, jeg tænker på lige nu.«

Der er ellers som nævnt mange af dem. Rigtig mange.

»At gå videre giver i runde tal 15 millioner kroner, og så kommer der tilskuerindtægterne og alle sidegevinsterne, plus at det giver penge, hvis vi får point i de næste to kampe. I runde tal vil det i det hele give 25 millioner kroner, at vi er gået videre,« anslår FCM-bossen og pointerer igen, at han ikke vil lyde arrogant.

»Nu skal det ikke lyde sådan hovskisnovski, for selvfølgelig er 25 millioner kroner rigtig, rigtig meget for FC Midtjylland, men vi er kommet et sted hen, hvor vi i de sidste fem år har lavet et overskud på 150 millioner kroner, og vi har 300 millioner kroner i egenkapital, så vi står et godt sted.«

»Hvis vi havde fået 25 millioner kroner i 2012 til 2014 (Steinlein gik fra at være ordførende direktør til administrerende direktør, red.), der ville jeg have hoppet rundt oppe i økonomiafdelingen for 25 millioner kroner, men i dag er pengene det mindste, samtidig med at det gør, at vi kan investere, og vi kan gøre truppen endnu stærkere, så jeg skal ikke negligere 25 millioner kroner,« siger han og fortsætter:



»Men det er meget vigtigere, at vi vandt og får de europæiske point. Og at vi kan brande os selv som en klub, der for andet år i træk er gået videre fra europæisk gruppespil. Det er der ikke særligt mange hold, der gør.«

Under alle omstændigheder er hele kampagnen i Europa League positivt med positivt på.

»Det her er en stor dag. Det er klart, at mesterskaber er det allerstørste, og det var også rigtig stort at kvalificere sig til Champions League, men at spille sig videre i Europa er en af de dage, der gør mig stolt som direktør,« lyder det fra Steinlein, som gerne ser klubben trække en af de største i 1/16-finalerne.

»Hvis vi trækker Barcelona på mandag, så ved jeg, at nogle af de spillere, som drømmer om at komme væk, måske lige bliver lidt ekstra, så det giver os lidt af en fordel. Det skal enten være Barcelona eller en af dem, hvor man har en større sportslig chance. Hellere Barcelona end Juventus, men det kan også være, der var nogle treere, som man har større chance mod.«

Barcelona kan altså godt få FCM-direktøren til at hoppe rundt, men ikke 25 millioner kroner.