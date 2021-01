Handlen er lukket. Og Ronnie Schwartz har fået ny klub.

Den 31-årige angriber, der går under navnet 'Plaffeministeren' skal fremover tørne ud for League 1-klubben Charlton, som er ejet af danske Thomas Sandgaard.

Det oplyser FC Midtjylland mandag aften.

»Ronnie har fået en god mulighed i Charlton, som har fået en ny dansk ejer, og vi under ham at tage derover og få succes på banen,« siger FC Midtjyllands sportschef Svend Graversen.

The Addicks have secured prolific striker Ronnie Schwartz on a two-and-a-half-year deal from @fcmidtjylland. #cafc — Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) January 4, 2021

Det er blot et år siden, Ronnie Schwartz skiftede til FC Midtjylland fra Silkeborg. Tidligere har angriberen fortalt, hvordan han i sin tidligere klub løj om en skade på træningslejren i Spanien.

Men Ronnie Schwartz var ikke skadet. Han ville bare ikke risikere at blive det, hvis nu skiftet til FC Midtjylland skulle blive en realitet.

Derfor opdigtede han en skade i ryggen, og på transfervinduets sidste dag - den 31. januar - kom FC Midtjylland med et konkret bud, og skiftet blev en realitet.

Han har siden skiftet spillet 16 kampe for de danske mestre, som han har scoret seks mål for. I alt scorede han 18 mål sidste sæson, hvilket betød, at han kunne kalde sig topscorer i Superligaen.

»Da FC Midtjylland kom på banen, var jeg ikke i tvivl. Det er det bedste hold i Danmark og lå til at vinde mesterskabet. Det har været stort for mig at være en del af, og samtidig tilkæmpede jeg mig topscorertitlen, som har været et personligt mål,« siger angriberen.

»Jeg føler, at jeg har sat mit aftryk i klubben. Selvom jeg ikke har spillet meget det sidste halve år, er jeg glad for min tid i FC Midtjylland, hvor jeg har mødt mange gode mennesker. Jeg kigger tilbage på titlerne, som jeg aldrig vil være foruden, og nu glæder jeg mig til et spændende kapitel i Charlton. Jeg savner at spille kampe og score mål,« siger Ronnie Schwartz.