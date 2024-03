Kristoffer Olssons tilstand har været på alles læber de seneste dage.

20. februar mistede FC Midtjylland-spilleren bevidstheden i sit hjem, og siden da har han været indlagt i respirator på Aarhus Universitetshospital.

Nu kommer FC Midtjylland med en opdatering på den svenske midtbanespiller, der endnu ikke har været ved bevidsthed. Til gengæld er der nogen fremgang at spore.

»Alle i FC Midtjylland er naturligvis dybt påvirkede af situationen, hvor en holdkammerat og nær ven kæmper, som Kristoffer gør nu,« fortæller administrerende direktør Claus Steinlein til klubbens hjemmeside.

»Seneste nyt er, at Kristoffers vitale organer fungerer, og at lægerne ser små forbedringer, men situationen er fortsat alvorlig, og han har stadig ikke været ved bevidsthed.«

Tirsdag kom det frem, at landsholdsspilleren lå i respirator, ramt af en akut sygdom relateret til hjernen.

Siden har klubben lukket flere af holdets træninger frem mod fredagens brag mod FC København, hvor Olsson bliver hyldet i kampens ottende minut, fordi han har nummer 8 på ryggen.

FC Midtjylland beder også om den fornødne respekt og forståelse i den enormt triste situation.

»FC Midtjylland appellerer indgående offentligheden om, at der udvises respekt og forståelse, således at Kristoffer, familien og lægerne får den fornødne ro til at sikre Kristoffers helbredelse og restitution.«

Kristoffer Olsson er lige nu omgivet af familie, FC Midtjyllands stab og behandles af specialister.

Situationen har blandt andet gjort dybt indtryk på cheftræner Thomas Thomasberg.

»Mandag i sidste uge snakkede jeg med ham i klubben, og tirsdag fik jeg så den chokerende melding. At sådan noget kan komme så pludseligt, det er vildt. Det sætter nogle tanker i gang. Vi har fået o.k. meldinger derfra, uden at det er supergodt. Det gør, at vi kan være i det, og nu har vi jo også været i det et stykke tid,« siger han til TV Midtvest.

