FC Midtjylland har fokus på egne præstationer i en yderst tæt topkamp i Superligaen.

Guldfavoritterne fra FC Midtjylland er forventeligt med helt fremme i den tætte top i Superligaen, her hvor halvdelen af sæsonens kampe er spillet.

Det er dog en anderledes tæt top i Superligaen, end det har været de seneste par sæsoner. Brøndby byder sig til helt fremme på førstepladsen, midtjyderne er lige efter, mens AGF, Randers, FC København og Sønderjyske ligger lige efter på de resterende pladser i top-6.

Selv om guldkampen er et tæt kapløb, har FCM dog ikke tænkt sig at udpege en førstekonkurrent til det mesterskab, som er klubbens mål at sikre.

Fokus er på egne præstationer, siger cheftræner Brian Priske, der påpeger, at de øvrige forhåndsfavoritter Brøndby, AGF og FCK alle er kompetente konkurrenter.

- Om der er nogen af de andre hold, der er større konkurrenter end andre, ved jeg ikke. Vi er nummer to lige nu, og vi kigger på os selv.

- Det er jo subjektivt, hvem man synes, der spiller bedst, og jeg kan se gode ting ved både Brøndby, AGF og FCK. Derfor synes jeg, det er underordnet at snakke om, hvem der er den største konkurrent og bedst af de tre, siger Priske.

FCM er efter søndagens 1-0 sejr over Horsens blot et point efter Brøndby, mens AGF og FCK inden deres kampe i runden er henholdsvis seks og otte point fra førstepladsen.

Det får dog ikke FCM-anfører Erik Sviatchenko til at pege på vestegnsklubben, som den største konkurrent. Han fokuserer, som Priske, på midtjydernes egne præstationer.

- Det er jo klassisk at sige, men vi holder fokus på os selv. Vores trup er så stærk og bred, og vi er en meget sammentømret flok.

- Jeg føler, at hvis bare vi bliver ved med at gøre de samme ting hver gang, som lykkes for os, så er det nok til at vinde, mener den 29-åriger kaptajn.

Efter 16. runde mangler sidste sæsons mestre seks kampe i grundspillet. I de seks kampe skal holdet blandt andet have besøg af både Brøndby og AGF, mens der i runde 21 venter ulvene en tur i Parken for at møde FCK.

/ritzau/