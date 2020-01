Offensivspilleren Anders Dreyer har skrevet kontrakt frem til 2024 med FC Midtjylland.

U21-landsholdsspilleren Anders Dreyer vender tilbage til dansk fodbold, hvor han har skrevet en kontrakt med Superligaens førerhold, FC Midtjylland.

Midtjyderne oplyser i en pressemeddelelse, at Dreyer har underskrevet en kontrakt gældende til sommeren 2024.

- Anders er en målscorertype og chanceskaber på den offensive del af banen, og vi er meget glade for, at det lykkedes os at lande denne aftale med ham, siger FC Midtjyllands sportschef, Svend Graversen

Anders Dreyer spillede sine ungdomsår i Esbjerg, hvor han også brød igennem som seniorspiller.

I sommeren 2018 blev han solgt til Premier League-klubben Brighton, men han spillede sig aldrig i nærheden af førsteholdet og blev siden lejet ud til St. Mirren i Skotland og senest Heerenveen i Holland.

Nu forsøger den venstrebenede dribler at spille sig ind på Superligaens aktuelle tophold.

- Jeg var meget ung, da jeg rejste ud, men jeg har ikke fortrudt et eneste sekund. Min tid i England, Skotland og senest Holland har givet mig værdifuld erfaring og læring, som jeg kan bygge videre på, siger Dreyer.

- Da jeg hørte om FC Midtjyllands interesse, gjorde jeg mig ikke de store overvejelser. Jeg var meget interesseret, og nu ser jeg frem til at komme i gang og blive en del af en topklub i den danske Superliga, lyder det.

Han er noteret for 14 superligakampe og 2 scoringer for Esbjerg, men huskes også som manden, der i 2018 nærmest egenhændigt skød vestjyderne op i Superligaen med et hattrick i den afgørende playoffkamp mod Silkeborg.

Siden har spilletiden dog været begrænset. I efteråret kom han på banen for Heerenveen i 11 kampe i den bedste hollandske række, men spillede kun i sammenlagt 222 minutter.

/ritzau/