FC Midtjylland vandt mandag for sjette gang i træk, da holdet på udebane slog OB med 2-1 i 3F Superligaen.

Det var første kamp for midtjyderne, efter at Brian Priske i onsdags blev ansat som permanent cheftræner efter at have haft tjansen midlertidigt siden august.

FCM sad på spillet fra første fløjt, og selvom holdet ikke fik skabt de helt store chancer, så scorede både Evander og Awer Mabil for gæsterne i første halvleg.

I anden halvleg kom OB godt ud og fik reduceret ved Bashkim Kadrii, men lige lidt hjalp det for fynboerne.

Med sejren har midtjyderne nu 44 point på førstepladsen syv point foran FCK på andenpladsen. OB forbliver placeret på sjettepladsen med 26 point.

FC Midtjylland kom foran efter 24 minutters spil, da bolden efter at have ramt overliggeren blev headet på tværs af feltet, hvor Evander helt fri kunne heade bolden i mål.

Og midtjyderne udbyggede føringen kort før pausen, da kantspilleren Awer Mabil på flot vis sendte bolden ind i det korte målhjørne uden chance for OB-keeper Oliver Christensen.

Efter 57 minutter reducerede Bashkim Kadrii for hjemmeholdet, da han vendte rundt på kanten af feltet og sendte bolden ind helt nede ved stolpen.

Kort for udløbet af dommer Jakob Kehlets syv minutters tillægstid var OB's Issam Jebali uhyre tæt på at udligne, men hans hovedstød sneg sig lige netop over overliggeren.

/ritzau/

