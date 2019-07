FC Midtjylland har købt brasilianske Paulinho fra den brasilianske klub Bahia på en femårig kontrakt.

FC Midtjylland henter endnu en brasiliansk spiller til klubben.

Denne gang er det den 24-årige Paulo Victor da Silva, der går under navnet Paulinho. Han kommer til FCM fra den brasilianske klub Esporte Clube Bahia, og den midtjyske klub har skrevet en femårig aftale med Paulinho.

Det skriver FCM i en pressemeddelelse.

Dermed får klubben en god forstærkning til venstre back, hvor holdet ellers har været udfordret, efter at FCM har sagt farvel til den lejede Rafal Kurzawa, og Marc Dal Hende har givet udtryk for, at han gerne vil væk.

- Paulinho er teknisk velfunderet, løbemæssigt er han stærk, og så har han en rigtig god venstrefod, siger sportschef i FCM Svend Graversen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har FCM betalt seks millioner kroner for Paulinho.

Han bliver den fjerde brasilianer på FCM's hold, der blandt andet også tæller hans tidligere holdkammerat fra Brasilien Junior Brumado.

- Han har fortalt mig, at FC Midtjylland er en god klub med mange gode holdkammerater og en velfungerende stab, som jeg ser frem til at møde, siger Paulinho til FCM's hjemmeside.

Han glæder sig til at vise sine talenter i den nye klub.

- Jeg vil beskrive mig selv som offensiv spiller, der også har respekt for det defensive arbejde. Jeg er god til at læse spillet, og så mener jeg, at jeg råder over en forholdsvis god afleverings-/afslutningsfod, siger Paulinho.

Efter planen støder han tirsdag til FCM-truppen, som i den kommende uge er på træningslejr i polske Poznan.

/ritzau/