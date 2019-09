Målt på både formkurve og point har FC Midtjylland overtaget inden søndagens udekamp mod FC København.

Med syv sejre i sæsonens syv første ligakampe så FC København ud til at have sat kursen mod et sikkert forsvar af DM-guldet tidligt i denne sæson, men to kampe senere ser toppen af dansk klubfodbold ud til at have tippet over til FC Midtjyllands fordel.

Midtjyderne sejrede også flittigt i sæsons første kampe, men spillet var ikke overbevisende og sejrene ikke altid fortjente.

Siden Kenneth Andersen 19. august trak sig som pokalvindernes cheftræner og overlod stafetten til Brian Priske, er tingene gået midtjydernes vej med tre sikre sejre uden at lukke mål ind.

FC Midtjylland har fire point ned til FCK inden søndagens topkamp i Parken, og en midtjysk sejr kan øge afstanden til syv point efter bare ti spillerunder.

Brian Priske påpeger, at formationsskiftet fra 3-5-2 til 4-3-3 har været med til at styrke FC Midtjylland efter trænerskiftet.

- Jeg mente, vi var blevet for låste i 3-5-2, og de fleste modstandere havde læst os. Det har gjort os mere dynamiske, at vi har fjernet en midtstopper.

- Nu er der lidt flere spillere, der skal tage del i det defensive, men i det store hele giver det større frihed, og vi har kreeret flere chancer, siger Brian Priske til Ekstra Bladet.

Hos FC København har man også noteret sig den midtjyske fremgang, samtidig med FCK senest har tabt til både AaB og Hobro i 3F Superligaen.

Viktor Fischer medgiver, at FC Midtjylland aktuelt ligner et lidt stærkere hold end danmarksmestrene.

- Det bliver en rigtig, rigtig svær kamp. Vi skal spille imod det lige nu stærkeste hold i Superligaen, hvis vi skal være helt ærlige.

- De kommer og vil have nok i en uafgjort, men kan også vinde. Det spiller de helt sikkert også efter, siger Viktor Fischer til B.T.

FC Midtjylland må undvære slideren Tim Sparv til opgøret, mens FCK-angriberen Dame N'Doye heller ikke er blevet klar igen efter en skadespause. Desuden har Ståle Solbakken frasorteret rekordindkøbet Pep Biel.

Topkampen begynder søndag aften klokken 18.

