FC Midtjylland har hentet en målmand fra Superliga-rivalerne Silkeborg IF.

Det er 24-årige Oscar Hedvall, som har skrevet under på en tre-årig aftale med klubben fra Heden efter danskerens kontrakt udløb med Silkeborg i slutningen af denne sæson.

Det skriver FC Midtjylland på deres hjemmeside.

»I Midtjylland ønsker vi hele tiden at skærpe konkurrencesituationen, og derfor er vi rigtig glade for at få Oscar ind i vores stærke målmandssetup. Nu skal han være med til at øge og tage konkurrencen op med de øvrige målmænd i truppen,« siger sportschef Svend Graversen

Oscar Hedvall har både erfaring for Superligaen og 1. division, hvor han blandt andet har været udlejet til FC Fredericia.

»Jeg har mærket interesse fra Midtjylland i noget tid, og har haft nogle gode snakke med flere folk i klubben. Den måde, der bliver arbejdet på, tiltaler mig utroligt meget,« siger Oscar Hedvall til klubbens hjemmeside.

Der er efterhånden stor konkurrence på målmandsposten i FC Midtjylland.

De har i forvejen Jonas Lössl, Elias Olafsson og Mark Ugboh i truppen.